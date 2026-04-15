Cinegrafista da Band Minas morre e repórter fica ferida após colisão frontal com caminhão

Rodrigo Lapa era o motorista do veículo; Alice Ribeiro, foi encaminhada para o Hospital João XXII

Reprodução Acidente com equipe da Band Minas



Um carro de reportagem da Band Minas se envolveu em um acidente com um caminhão nesta quarta-feira (15) na BR-381, em Sabára, Região Metropolitana de Belo Horizonte, e deixou um morto e um ferido. De acordo com a emissora e o Corpo de Bombeiros, o cinegrafista Rodrigo Lapa, que também era o motorista, não resistiu aos ferimentos e morreu, já a repórter, Alice Ribeiro, foi encaminhada para o Hospital João XXII.

Vídeos e fotos do acidente mostram como ficou o caminhão e o carro da emissora, que colidiu de frente com o caminhão. Segundo o Corpo de Bombeiros, o chamado foi enviado por volta das 12h45.

Alice Ribeiro recebeu transporte aéreo para o hospital, onde se encontra internada. A Band Minas lamentou o ocorrido e disse que está prestando toda a assistência aos familiares da vítima.