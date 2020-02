Ciro Gomes ataca Jair Bolsonaro: ‘Canalha, eu vou te enfrentar’

Reprodução Ciro chamou o presidente de canalha, e disse que irá enfrentá-lo



Em um vídeo publicado nas suas redes sociais nesta sexta-feira, Ciro Gomes (PDT), afirmou que o presidente Jair Bolsonaro mente e ataca as instituições democráticas. O atual vice-presidente do PDT prometeu que vai enfrentar Bolsonaro e quem tentar “atacar a Constituição brasileira”.

Para o ex-candidato a presidência da República, Bolsonaro incita a população brasileira contra as instituições democráticas. Ciro chamou ainda o presidente e seus filhos de “canalhas”. “Ele é um camarada que não sabe o que fazer com o gravíssimo problema que herdou, e equivocado, está transformando a crise que recebeu em uma verdadeira ameaça à integridade brasileira”, disse, afirmando também que o presidente é responsável pela “escalada da violência nazi-fascista das milícias”.

Vamos defender a constituição! pic.twitter.com/Y79ZAfM2EJ — Ciro Gomes (@cirogomes) February 28, 2020

Nos últimos dias, conversas de WhatsApp obtidas pelo site BR18 mostraram que o presidente estava convocando pessoas para os atos do dia 15 de março, organizado por apoiadores em seu favor. Alguns grupos, porém, apresentam discursos anti-Congresso, fato que acirrou os ânimos e deu início a uma série de declarações vindas de congressistas, ex-governantes e representantes de diversos setores da sociedade.

Na quarta-feira, Bolsonaro afirmou que as mensagens eram de ‘cunho pessoal’, no entanto, em sua tradicional live de quinta-feira, disse que os vídeos enviados para seus contatos – que mostram imagens de sua posse e do atentado a facada sofrido em 2018 – são de 2015, fato refutado pelo site. De acordo com ele, nas imagens não há referências de que ele estaria atacando o Parlamento ou o poder Judiciário.