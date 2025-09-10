Condenado por planejar atentado no Aeroporto de Brasília é preso no DF

George Washington cumpria pena em regime semiaberto, mas estava foragido desde julho, após não ser localizado pela Justiça

Reprodução/TV Câmara George Washington de Oliveira Sousa, condenado por planejar um atentado a bomba no Aeroporto Internacional de Brasília, em dezembro de 2022



A Polícia Federal (PF) prendeu, na noite desta terça-feira (9), George Washington de Oliveira Sousa, condenado por planejar um atentado a bomba no Aeroporto Internacional de Brasília, em dezembro de 2022. Ele foi localizado em uma rua do Guará, no Distrito Federal, por volta das 20h30. George Washington cumpria pena em regime semiaberto, mas estava foragido desde julho, após não ser localizado pela Justiça.

Em junho, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes já havia expedido mandado para que ele retornasse ao regime fechado. Como não foi encontrado, a notificação passou a ser feita por edital. O condenado tinha sido preso no dia tentativa do atentado e, em outubro de 2023, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) confirmou sua condenação em segunda instância. A pena foi fixada em 9 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de multa, em regime inicial fechado.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

George Washington viajou a Brasília para participar de manifestações em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo as investigações, o plano para o atentado foi elaborado no acampamento montado em frente ao Quartel-General do Exército, onde se reuniam apoiadores radicais com pautas golpistas.

A ideia inicial era instalar o explosivo em um poste para afetar a rede elétrica da capital. Porém, em 24 de dezembro de 2022, o grupo decidiu colocar a bomba em um caminhão-tanque carregado com querosene de aviação. O motorista percebeu o objeto suspeito e acionou a Polícia Militar, que detonou o artefato de forma controlada. O episódio não afetou as operações do aeroporto.