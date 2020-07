CoronaVac começa a ser testada nesta terça no Hospital das Clínicas

Até o final de próxima semana todos os 12 centros de pesquisa estarão aplicando os testes

SUAMY BEYDOUN/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO A potencial vacina contra a Covid-19 é estudada em uma parceria do laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantan



O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta terça-feira (21) que a CoronaVac começou a ser testada em 890 voluntários no Hospital das Clínicas de São Paulo. Parte das doses da potencial vacina contra a Covid-19, produzida em parceria do laboratório chinês Sinovac e o Instituto Butantan, chegou em São Paulo na segunda-feira (20) no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos.

Até o final de próxima semana todos os 12 centros de pesquisa estarão aplicando os testes e os 9 mil voluntários devem ser imunizados até meados de setembro. Quem receber as doses deverá ser monitorado a cada duas semanas e a previsão é que os primeiros resultados saiam em 90 dias. Pesquisadores internacionais poderão acompanhar os testes, garantindo transparência em todo o andamento.

Todos os voluntários se cadastraram previamente e informaram, de forma anônima, algumas questões, como: idade, em qual UF reside, se é profissional da saúde na linha de frente contra o coronavírus, se tem doenças crônicas com uso continuo de medicamento ou terapia, possibilidade de gravidez, se já foi diagnosticado com Covid-19 e se participou de outros estudos clínicos.

Serão 12 centros de pesquisa em seis estados. Em São Paulo, são: Centro de Pesquisas Clínicas do Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Medicina da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, Hospital das Clinica da Unicamp, Faculdade de Medicina de Rio Preto e Centro de Saúde Escola da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP.

Fora de São Paulo estão o Núcleo de Medicina Tropical da UNB (Brasília), Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – Fiocruz (Rio de Janeiro), Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos da UFMG (Minas Gerais), Hospital São Lucas da PUC-RS (Rio Grande do Sul) e Hospital das Clínicas da UFPR (Paraná).