Corpo de Juliana Marins é resgatado de vulcão na Indonésia

Nesta terça-feira (24), brasileira foi encontrada morta a 650 metros do local da queda; confirmação do óbito foi feita pela família e pelo Itamaraty

Reprodução/Instagram/@resgatejulianamarins A jovem, natural de Niterói no Rio de Janeiro, caiu durante uma trilha na última sexta-feira (20)



As autoridades da Indonésia relataram nesta quarta-feira (25) o resgate do corpo da brasileira Juliana Marins, que sofreu uma queda no vulcão Rinjani. A informação foi confirmada pelo Parque Nacional do Monte Rinjani por meio das redes sociais. “A evacuação envolveu a colaboração entre diversas agências e voluntários, trabalhando em terreno extremo com clima imprevisível.” De acordo com a equipe de resgate da Indonésia, o processo de remoção do corpo de Juliana começou às 6h (horário local) com a preparação de todos os equipamentos para a evacuação. Às 13h51, toda a equipe de resgate e o corpo de Juliana estavam no topo do penhasco, no local de ancoragem, e às 15h50 alcançaram Pelawangan, um dos principais pontos de referência da trilha do Monte Rinjani.

O corpo de Juliana chegou às 20h40 (horário local) ao Resort Sembalun e foi levado ao Hospital Bhayangkara Polda NTB, onde serão feitos exames periciais antes que seja liberado para o translado de volta ao Brasil. A jovem, natural de Niterói no Rio de Janeiro, caiu durante uma trilha na última sexta-feira (20), sofrendo uma queda de aproximadamente 300 metros da trilha. Nesta terça-feira (24), ela foi encontrada morta a 650 metros do local inicial. A confirmação do óbito foi feita pela família e pelo Itamaraty.

Veja a publicação: