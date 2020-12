Datafolha: 79% dos brasileiros já pegaram ou conhecem alguém que teve Covid-19

Casos são mais comuns entre pessoas mais ricas e mais escolarizadas, ainda que esses grupos sejam os que estão se isolando menos

73% dos brasileiros acham que a pandemia está piorando



Segundo uma pesquisa divulgada pelo Datafolha, da Folha de S. Paulo, 79% dos brasileiros afirmam que já pegaram ou que conhecem alguém que foi infectado pela Covid-19. Dentre eles, 55% dizem que a pessoa é um conhecido, 47% que é um amigo próximo e 40% que é um parente que não vive na mesma casa do entrevistado. A maioria das pessoas está nas Centro-Oeste e Norte (84%) e em cidades de região metropolitana (83%) —no interior, esse número cai para 76%. De acordo com o levantamento, esses casos são mais comuns entre pessoas mais ricas (95% dos que têm renda familiar de mais que 10 salários mínimos) e mais escolarizadas (91% das que têm curso superior completo), ainda que esses grupos sejam os que estão se isolando menos, mostra a mesma pesquisa.

O levantamento indica que, apesar do aumento recente de casos de Covid-19, o número de pessoas em isolamento social chegou em dezembro ao menor nível desde abril, quando o instituto começou a fazer essa pergunta. Atualmente, 7% dos entrevistados disseram que estão vivendo normalmente, enquanto 54% afirmaram que estão tomando cuidado, mas saem de casa para trabalhar ou fazer outras atividades. Em 3 de abril, no começo da pandemia, esses números eram de 4% e 24%, respectivamente. Aqueles que disseram estar completamente isolados em dezembro foram 5% dos entrevistados. O recorde havia sido de 21% em abril. Por fim, os que responderam que só saem de casa quando é inevitável são 34% atualmente, ante 54% em abril.

Em meio ao aumento de casos e mortes no País, que voltou a registrar, na última semana, mais de mil óbitos diários, 73% dos brasileiros acham que a pandemia está piorando, segundo a pesquisa. Em agosto, este número era de 43%. Os eleitores do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, os que avaliam o seu governo como bom ou ótimo, acreditam menos nessa narrativa. De acordo com o Datafolha, 59% acham que a pandemia está piorando, enquanto o percentual para quem avalia o governo dele como ruim ou péssimo é de 87%. O presidente afirmou neste sábado, 19, que não tem pressa para comprar a vacina contra a o coronavírus. Em entrevista gravada e concedida ao próprio filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o chefe do Executivo ainda disse que a pandemia está chegando ao fim.