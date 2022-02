Chuvas voltam a castigar Petrópolis, e Defesa Civil interdita trechos inundados na cidade

No início da noite desta quinta-feira, em uma hora, foram registrados mais de 60 milímetros de precipitação; buscas por vítimas foram interrompidas

Divulgação/Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis Chuva forte na tarde desta quinta-feira, 17, alaga rua Coronel Veiga, em Petrópolis (RJ)



Novas pancadas de chuva atingem diversos pontos de Petrópolis, cidade da Região Serrana do Rio de Janeiro, no início da noite desta quinta-feira, 17. Segundo boletim divulgado pela Defesa Civil por volta das 18h50, em um intervalo de uma hora, houve registro de mais de 60 milímetros. Agentes da secretaria e do Corpo de Bombeiros interditaram as ruas Coronel Veiga e Washington Luiz em função de inundações. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) também interditou trechos da Estrada da Saudade e de pelo menos três outras ruas. Vídeos compartilhados por moradores nas redes sociais mostram regiões alagadas. Em razão da situação de emergência, as buscas por vítimas foram temporariamente suspensas.

Mais cedo, por volta das 17h, a Defesa Civil acionou as 14 sirenes do primeiro distrito e emitiu um alerta sobre a previsão de chuvas fortes na cidade para as próximas horas. Os moradores de pelo menos seis regiões do município – 24 de Maio, Ferroviários, Vila Felipe (Chácara Flora), Sargento Boening, São Sebastião (Adão Brand, Vital Brasil) e Siméria – foram comunicados. Outros três alertas de chuva forte já haviam sido enviadas por mensagens de texto e informes encaminhados em grupos de mensagens de aplicativos de comunicação. Segundo o governo fluminense, as pancadas de chuva, de intensidade moderada e forte, devem ocorrer até o sábado, 19. Neste período, podem ocorrer raios e rajadas de vento forte.

Petrópolis tem mais um dia com forte chuva. Registro foi feito na tarde desta quinta-feira por uma moradora da cidade. 📺 Confira na JP News pic.twitter.com/O4VU5RSJ4z — Jovem Pan News (@JovemPanNews) February 17, 2022

No início da tarde, um novo deslizamento ocorreu na rua 24 de Maio. Equipes que trabalham no local evacuaram o local e orientaram a população a procurar locais seguros. Um vídeo enviado à Jovem Pan por moradores mostra pessoas evacuando uma região próxima à rua Teresa diante da iminência de um novo deslizamento. Segundo boletim mais recente divulgado pelo governo fluminense, 110 pessoas morreram e outras 134 estão desaparecidas. A Defesa Civil estima que pelo menos 705 pessoas estão desabrigadas após os temporais. Elas foram encaminhadas para 33 pontos de apoio montados em escolas públicas. Cerca de 399 ocorrências foram registradas por autoridades do município, sendo 323 casos de deslizamentos de terra. O governador Cláudio Castro (PL) afirmou que 24 moradores da região foram resgatadas com vida.