Saída de Vorcaro da PF provoca desconfiança entre parlamentares

Transferência do ex-banqueiro aconteceu na noite de quinta-feira (25), após decisão do ministro do STF André Mendonça

A transferência do ex-banqueiro Daniel Vorcaro da Superintendência da Polícia Federal para a chamada Papudinha, no Complexo Penitenciário da Papuda, acendeu um sinal de alerta nos bastidores de Brasília.

Em conversas reservadas com a coluna, lideranças do Congresso Nacional avaliam com desconfiança a mudança e enxergam a movimentação como possível indicativo de novos desdobramentos no caso Banco Master. Entre parlamentares, cresce a leitura de que a saída de Vorcaro pode ter aberto espaço na PF para a chegada de outro investigado de peso ligado à apuração.

Vorcaro foi transferido no início da noite de quinta-feira (25) para uma cela nas dependências do 19º Batalhão da Polícia Militar, em Brasília. Desde março, ele permanecia custodiado na Superintendência da PF, onde mantinha acesso mais próximo aos advogados durante tratativas envolvendo um possível acordo de delação premiada.

Nos bastidores, a percepção é de que a investigação avançou e ampliou o cerco sobre conexões políticas em Brasília. Na fase mais recente, a apuração alcançou o agora ex-líder do governo no Senado, senador Jaques Wagner (PT-BA).

Apesar da crescente tensão, interlocutores ouvidos pela coluna evitam apontar quem pode ser o próximo nome atingido pela operação.