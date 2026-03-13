Disque Denúncia emite cartaz de procurado com foto de ex-goleiro Bruno

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro revogou no dia 5 de março o benefício de liberdade condicional do ex-atleta

Foto: divulgação Cartaz de procurado do ex-goleiro Bruno



O Disque Denúncia divulgou nesta sexta-feira (13) um cartaz de procurado com a foto do ex-goleiro Bruno Fernandes. A Vara de Execuções Penais (VEP) do Rio de Janeiro revogou no dia 5 de março o benefício de liberdade condicional do ex-atleta. O órgão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) expediu o mandado de prisão de Bruno, no regime semiaberto, com validade de 16 anos.

O TJRJ disse em nota que desde a revogação, o ex-atleta não se apresentou à VEP. “Consta no processo da VEP que a defesa do goleiro entrou, por meio de uma petição, com embargos de declaração. A VEP aguarda manifestação do Ministério Público”, explicou o Tribunal.

A decisão da Vara se deu depois de Bruno viajar para o Acre, em 15 de fevereiro, sem autorização do Juízo da Execução Penal. “As condutas do apenado devem ser encaradas como descaso no cumprimento do benefício que lhe foi concedido”, disse o juiz Rafael Estrela Nóbrega.

Bruno foi condenado em 2012 a 23 anos e um mês de prisão por homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra Eliza Samúdio, desaparecida em junho de 2010. Em 2019, progrediu para o regime semiaberto. Em janeiro de 2023, foi concedida liberdade condicional ao ex-atleta.