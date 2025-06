Egípcio é investigado no Brasil por conexões com Al-Qaeda e lavagem de dinheiro para o CV

Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim Autoridades é alvo de um mandado de busca do FBI e possui um histórico de atuação no sistema financeiro informal; estimam que ele tenha movimentado mais de R$ 250 milhões

Reprodução/FBI/Arquivo Estadão Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim



Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim, um cidadão egípcio, está sob investigação no Brasil por supostas conexões com a Al-Qaeda e por lavagem de dinheiro em favor do Comando Vermelho. As autoridades estimam que ele tenha movimentado mais de R$ 250 milhões. A operação em curso também envolve a esposa do cantor MC Poze e um traficante conhecido como Professor, que foi recentemente assassinado. Ibrahim é alvo de um mandado de busca do FBI e possui um histórico de atuação no sistema financeiro informal, ligado ao Comando Vermelho. As investigações estão concentradas em várias localidades, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo, onde foram emitidos mandados para apreensão de bens e bloqueio de contas associadas ao esquema criminoso.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As apurações indicam que Viviane Noronha, esposa de MC Poze, e sua empresa são beneficiárias de recursos oriundos do Comando Vermelho, recebendo dinheiro através de intermediários. A defesa de Viviane refuta qualquer acusação de envolvimento em atividades ilícitas, alegando que não há provas concretas contra ela. Além disso, um restaurante localizado nas proximidades do “Baile da Escolinha” foi identificado como um dos locais utilizados para a lavagem de dinheiro. Uma produtora de eventos também está sendo investigada por sua participação no esquema.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA