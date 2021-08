Empresário Carlos Alberto Oliveira Andrade, fundador da CAOA, morre aos 77 anos

Um dos maiores empresários do Brasil e médico paraibano, o executivo estava com saúde debilitada devido ao tratamento contra um câncer e morreu durante o sono na madrugada deste sábado

J. F. DIORIO/Estadão Conteúdo Empresário morreu aos 77 anos



O médico paraibano Carlos Alberto de Oliveira Andrade, empresário fundador do grupo Caoa, responsável pelas marcas Caoa Chery, Subaru e Hyundai no Brasil, morreu neste sábado, 14, aos 77 anos de idade, na casa em que morava na cidade de São Paulo. Em nota, a empresa informou que ele estava com a saúde debilitada por causa de um tratamento médico e disse que ele morreu durante o sono ao lado da esposa e dos filhos. Carlos Alberto sofria com um câncer. “A empresa, de acordo com o plano de sucessão e governança, continua a ser gerida por seus atuais executivos, que lamentam o falecimento de seu fundador e se solidarizam com a família neste momento”, diz trecho do documento. Carlos Alberto, que era cirurgião, fundou o grupo em 1979 e se tornou o maior revendedor da Ford no Brasil, expandindo a marca para importar automóveis estrangeiros nos anos 1990. O velório e o enterro do empresário devem ser realizados no Cemitério do Morumbi na tarde deste sábado.