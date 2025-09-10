Entenda por que a normalização da Linha Amarela ainda deve demorar após descarrilamento

Uma inspeção realizada constatou que alguns equipamentos foram danificados e precisarão ser substituídos por peças importadas; nesse período, o trecho seguirá operando com velocidade reduzida

Reprodução/Redes sociais O descarrilamento provocou impactos aos passageiros que utilizam a linha na manhã desta quarta-feira (10)



A normalização da Linha 4 -Amarela do Metrô de São Paulo não tem prazo para ocorrer. Segundo a ViaQuatro, concessionária responsável pela linha, uma inspeção realizada após o descarrilamento de um trem constatou que alguns equipamentos foram danificados e precisarão ser substituídos por peças importadas.

Nesse período, o trecho seguirá operando em via singela, com velocidade reduzida e intervalos maiores. Durante o horário de pico (6h às 10h e 15h às 20h), nove ônibus que prestam serviço para a concessionária entre Taboão da Serra e o Terminal Vila Sônia continuarão com trajeto estendido até a Estação São Paulo-Morumbi e vice-versa, como complemento ao transporte sobre trilhos. Haverá também 10 ônibus do sistema Paese para atender aos clientes entre São Paulo-Morumbi e Vila Sônia – Profª Elisabeth Tenreiro.

Para minimizar os impactos, a concessionária diz que adotará as seguintes medidas:

Horários de pico (6h às 10h e 15h às 20h): estratégia com viagens intercaladas, com um trem entre São Paulo-Morumbi e Luz e um de Vila Sônia – Profª Elisabeth Tenreiro até a Luz;

Controle de fluxo em Vila Sônia – Profª Elisabeth Tenreiro e São Paulo-Morumbi para garantir a segurança dos passageiros;

Reforço de colaboradores nas estações, com aumento de mais 40 pessoas;

Fechamento de acessos e direcionamento de clientes conforme a demanda em cada estação;

Comunicação reforçada por mensagens sonoras e vídeos.

A ViaQuatro recomenda ainda que os usuários antecipem sua saída, considerando o maior tempo de viagem entre São Paulo-Morumbi e Vila Sônia – Profª Elisabeth Tenreiro.

Filas e plataformas lotadas

O descarrilamento provocou impactos aos passageiros que utilizam a linha na manhã desta quarta-feira (10). Filas imensas foram observadas nas catracas, assim com lotação de plataformas. Alguns usuários mudaram o cronograma de vida para não ter prejuízos e relataram que saíram de casa ao menos uma hora antes do habitual, com medo de não chegar ao trabalho no horário.

Veja algumas alternativas

Aos passageiros prejudicados pela interrupção do serviço, a ViaQuatro também publicou orientações nas suas redes sociais de como as pessoas devem seguir a viagem:

Linha 1-Azul e 11-Coral: Conexão em Luz

Linha 2-Verde: Conexão em Paulista

Linha 3-Vermelha: Conexão em República

Linha 5-Lilás: Conexão em Santo Amaro ou Santa Cruz

ou Linha 9-Esmeralda: Conexão em Pinheiros ou Santo Amaro

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório