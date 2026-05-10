Entenda por que algumas escolas estão trocando a festa de dia das mães pelo dia de quem cuida

A mudança busca acolher as diferentes configurações familiares e reduzir o constrangimento emocional entre os alunos

Freepik Dia das mães 2024



O calendário educacional tradicional passou por revisões profundas nos últimos anos para garantir um ambiente de ensino com formatos mais inclusivos e representativos. Diante das alterações culturais, muitas famílias se perguntam por que algumas escolas estão trocando a festa de Dia das Mães pelo Dia de Quem Cuida na agenda letiva. A resposta direta envolve a tentativa de evitar frustrações infantis, priorizando o reconhecimento do afeto verdadeiro que a criança recebe de seus responsáveis legais cotidianamente.

Como a mudança funciona nas instituições de ensino

A iniciativa do “Dia de Quem Cuida de Mim”, ocasionalmente batizada também de “Dia da Família”, propõe unir as comemorações tradicionais de maio e agosto em eventos abertos a todos os tutores. Em vez de segmentar a homenagem e exigir uma figura específica na plateia, a coordenação da escola convida avós, tios, irmãos mais velhos ou padrastos.

Essa transição começou de forma orgânica em escolas paulistas. A Escola Estadual Professor Alvino Bittencourt e a Escola Municipal de Educação Infantil Pérola Ellis Byington são exemplos de instituições pioneiras nessa readaptação. A percepção dos educadores e diretores era muito clara: a confecção de presentes focados em uma única figura acabava isolando alunos órfãos, crianças criadas por mães solo, filhos de casais homoafetivos ou menores tutelados pelos avós.

Os impactos emocionais e práticos na rotina dos alunos

A substituição dessas festividades reflete de modo direto e veloz no comportamento das crianças durante o ano letivo. O ambiente escolar consolida maior equidade emocional e apresenta vantagens claras.

Redução da ansiedade infantil: O estudante não se sente exposto ou isolado dos colegas por não ter a mãe ou o pai biológico na plateia de apresentações.

O estudante não se sente exposto ou isolado dos colegas por não ter a mãe ou o pai biológico na plateia de apresentações. Reconhecimento do cuidador real: Avós e tios, responsáveis por liderar a criação da criança , recebem a devida valorização pública pelo esforço e presença diária.

Avós e tios, responsáveis por , recebem a devida valorização pública pelo esforço e presença diária. Aproximação comunitária: O plano de ensino passa a dialogar com a composição real dos lares, fortalecendo a confiança mútua entre a equipe pedagógica e os responsáveis.

O plano de ensino passa a dos lares, fortalecendo a confiança mútua entre a equipe pedagógica e os responsáveis. Adequação legislativa: A mudança espelha movimentações políticas e sociais, como o Projeto de Lei 405/2021 de Recife, que tentou institucionalizar a adoção da data comemorativa para garantir o respeito aos diversos formatos de lares.

Como fazer a transição no calendário educacional

A adoção efetiva do novo modelo exige planejamento por parte da coordenação pedagógica. Alterar o calendário de forma repentina gera atritos, tornando necessário estruturar um processo didático bem definido.

1. Preparação da comunidade escolar

O primeiro passo fundamental exige convocar uma reunião presencial com os professores e os responsáveis. A gestão deve apresentar os motivos psicológicos que embasam a escolha, esclarecendo que a finalidade é agregar vínculos, sem apagar a importância das figuras originais. Um comunicado oficial na agenda de todos os alunos auxilia na formalização das intenções.

2. Adaptação das atividades e lembrancinhas

Em vez de focar no termo genitor, a equipe de professores orienta a turma a elaborar cartões e desenhos direcionados ao afeto amplo. Lembranças com recados abertos possibilitam que a criança entregue seu trabalho manual para a pessoa que ela genuinamente reconhece como sua base de apoio e segurança.

3. Escolha de uma nova data estratégica

As instituições de ensino costumam alocar o evento comemorativo em um sábado letivo neutro, muitas vezes em meados de outubro, desvinculando-o do domingo comercial de maio. Esse redirecionamento da agenda letiva simplifica a participação de tutores que trabalham sob escalas complexas ao longo da semana.

Cuidados na comunicação com as famílias

Modificar tradições culturais profundamente enraizadas exige paciência tática. O colégio precisa se preparar para escutar e lidar com críticas iniciais de familiares que prezam pelas festas antigas e enxergam o ajuste como uma perda de exclusividade.

A transparência contínua na troca de mensagens diminui os desentendimentos. A diretoria deve demonstrar que o ajuste não anula o papel dos pais, mas nivela o grau de empatia com os colegas menores inseridos em outras realidades estruturais. Faz parte da rotina treinar os professores para mediar as conversas de sala de aula sem juízos de valor moral sobre as famílias.

Dúvidas frequentes sobre o novo modelo

Existe lei obrigando essa mudança nas escolas?

Não existe norma federal forçando a readequação das datas comemorativas até o momento. Algumas propostas legislativas municipais já buscaram formalizar o movimento, mas a deliberação segue respaldada pelo projeto político-pedagógico de cada centro educacional.

Como as crianças lidam com o novo formato?

O retorno documentado por educadores tem forte viés positivo. Retirar o foco excessivo de uma ausência parental diária libera as crianças para que curtam plenamente a festa escolar, minimizando os relatos de choro, angústia ou exclusão entre as turmas do ensino básico.

A reestruturação para o dia de quem cuida prova que o espaço do ensino amadurece de forma integrada com a população. Ao priorizar a saúde mental do estudante e a verdadeira festa do afeto, o ecossistema educacional entrega proteção efetiva e bloqueia qualquer margem para constrangimentos.