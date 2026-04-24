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Falha provoca transtorno para passageiros na Linha 9–Esmeralda, em São Paulo

A intercorrência foi registrada entre as estações Autódromo e Jurubatuba

  • Por Estadão Conteúdo
  • 24/04/2026 09h04 - Atualizado em 24/04/2026 09h09
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Foto: Reprodução/TV Globo Linha 9 esmeralda Linha esmeralda

Uma falha na Linha 9-Esmeralda, em São Paulo, provoca transtornos aos passageiros que utilizam o transporte de trens na manhã desta sexta-feira, 24, de acordo com a ViaMobilidade, concessionária que administra a linha.

Segundo a empresa, a intercorrência foi registrada entre as estações Autódromo e Jurubatuba. Por volta das 8h25, os trens circulam em via única neste trecho e com maiores intervalos entre Varginha e Jurubatuba.

A concessionária acionou ônibus do Plano de Apoio entre Empresas de Transporte frente a Situações de Emergência (Paese) no trecho afetado.

Ainda de acordo com a ViaMobilidade, entre Jurubatuba e Osasco, a circulação dos trens está regular. A empresa acrescenta que equipes de manutenção atuam no local para o restabelecimento da circulação e os passageiros estão sendo orientados nas estações.

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