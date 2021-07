Fechada desde o início da pandemia, Avenida Paulista será reaberta para lazer neste domingo

Em caráter experimental, via permanecerá reservada aos ciclistas e pedestres apenas no período da manhã; medida é resposta ao avanço da vacinação e queda do contágio de Covid-19 na capital

André Tambucci/ Fotos Públicas Antes do vírus chegar ao Brasil e avançar sobre a população, a avenida permanecia aberta ao lazer todos os domingos e feriados



A Avenida Paulista será reaberta ao lazer neste domingo, 18. A decisão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, (MDB), tem caráter experimental. Por isso, a via permanecerá apta para uso dos pedestres apenas durante a parte da manhã, das 8 às 12 horas. De acordo com a gestão municipal, o horário foi reduzido para que as autoridades consigam mensurar os impactos da reabertura e sentir como o público paulistano receberá a novidade. A medida configura uma resposta ao progresso da vacinação e à queda de novos diagnósticos e mortes por Covid-19.

Desde o início de junho, o tucano que exerce a Prefeitura da capital tem prometido a reabertura da Paulista e do Vale do Anhangabaú. Considerando que a via não é aberta exclusivamente a pedestres e ciclistas desde o início da pandemia, essa será a primeira vez que a Paulista é reservada ao lazer desde março de 2020. Antes do vírus chegar ao Brasil e avançar sobre a população, a avenida permanecia aberta ao lazer todos os domingos e feriados, das 10 às 18 horas. Na época, famílias, casais e grupos de amigos costumavam passear pela via tomada por apresentações de bandas musicais, mágicos, conjuntos de dança e venda de artesanatos.