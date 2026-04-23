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Feminicídio de modelo e morte de suspeito em cela: o que se sabe sobre o caso

A polícia analisa mensagens e outros elementos para reconstruir a dinâmica do crime dentro do imóvel; investigadores apontam histórico de conflitos entre o casal 

  • Por Jovem Pan*
  • 23/04/2026 11h30
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Reprodução/ Redes Sociais  Ana Luiza foi encontrada morta após cair na área de serviço de um prédio localizado na Barra da Tijuca; Endreo Lincoln Ferreira da Cunha foi encontrado sem vida no interior de sua cela Ana Luiza foi encontrada morta após cair na área de serviço de um prédio localizado na Barra da Tijuca; Endreo Lincoln Ferreira da Cunha foi encontrado sem vida no interior de sua cela

O caso da modelo e influenciadora Ana Luiza Mateus, de 30 anos, encontrada morta após cair de um prédio na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio, é investigado como feminicídio pela Polícia Civil do Estado.

O principal suspeito é Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, namorado da mulher, que foi preso em flagrante e encontrado morto dentro da cela horas depois da detenção na quarta-feira (22).

Segundo informações iniciais, o casal teria discutido na noite anterior. Na madrugada, moradores relataram ter ouvido um forte barulho, possivelmente relacionado à queda da vítima.

A partir disso, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) passou a reunir depoimentos de testemunhas, analisar mensagens trocadas e outros elementos para tentar reconstruir a dinâmica do que ocorreu dentro do imóvel. De acordo com os investigadores, há relatos de um histórico de conflitos entre o casal.

Em entrevista à TV Globo, o delegado responsável pelo caso, Renato Martins, afirmou ainda que depoimentos apontam o namorado da modelo como o principal responsável pelo crime.

A perícia foi acionada para esclarecer a sequência dos fatos e verificar a possibilidade de alteração da cena antes da chegada das autoridades. A morte do suspeito dentro da unidade prisional será apurada pela Polícia Civil.

Ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente.

*Estadão Conteúdo 

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