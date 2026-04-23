Feminicídio de modelo e morte de suspeito em cela: o que se sabe sobre o caso

A polícia analisa mensagens e outros elementos para reconstruir a dinâmica do crime dentro do imóvel; investigadores apontam histórico de conflitos entre o casal

Reprodução/ Redes Sociais Ana Luiza foi encontrada morta após cair na área de serviço de um prédio localizado na Barra da Tijuca; Endreo Lincoln Ferreira da Cunha foi encontrado sem vida no interior de sua cela



O caso da modelo e influenciadora Ana Luiza Mateus, de 30 anos, encontrada morta após cair de um prédio na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio, é investigado como feminicídio pela Polícia Civil do Estado.

O principal suspeito é Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, namorado da mulher, que foi preso em flagrante e encontrado morto dentro da cela horas depois da detenção na quarta-feira (22).

Segundo informações iniciais, o casal teria discutido na noite anterior. Na madrugada, moradores relataram ter ouvido um forte barulho, possivelmente relacionado à queda da vítima.

A partir disso, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) passou a reunir depoimentos de testemunhas, analisar mensagens trocadas e outros elementos para tentar reconstruir a dinâmica do que ocorreu dentro do imóvel. De acordo com os investigadores, há relatos de um histórico de conflitos entre o casal.

Em entrevista à TV Globo, o delegado responsável pelo caso, Renato Martins, afirmou ainda que depoimentos apontam o namorado da modelo como o principal responsável pelo crime.

A perícia foi acionada para esclarecer a sequência dos fatos e verificar a possibilidade de alteração da cena antes da chegada das autoridades. A morte do suspeito dentro da unidade prisional será apurada pela Polícia Civil.

Ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente.

*Estadão Conteúdo