Fundo Social de SP entrega mais 350 veículos a Fundos Sociais Municipais

Ação celebra os 58 anos da instituição e representa R$ 36,2 milhões em investimentos para ampliar a capacidade de atendimento dos municípios

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O Fundo Social de São Paulo entrega, na próxima segunda-feira (23), no Palácio dos Bandeirantes, 350 veículos zero quilômetro aos Fundos Sociais Municipais, em cerimônia que celebra os 58 anos da instituição. A ação integra a segunda etapa do Programa de Equipagem e representa investimento de R$ 36,2 milhões para ampliar o atendimento das redes municipais.

Com esta fase, o programa passa a atender 550 municípios paulistas. Na etapa anterior, 200 cidades já haviam sido contempladas, consolidando a iniciativa como uma das maiores estratégias de fortalecimento da assistência social estadual.

“A maior parte das pessoas que precisam dos Fundos Sociais não está nos grandes centros. Está na zona rural ou em comunidades distantes da sede, onde um carro faz toda a diferença”, afirma a primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas.

Os veículos, modelos de carga com capacidade mínima de 810 quilos, serão usados no transporte de cestas básicas, cobertores, roupas e outros itens essenciais. A medida agiliza a distribuição de donativos e amplia o alcance das ações, especialmente em áreas de difícil acesso.

A entrega segue critérios técnicos, priorizando municípios de menor porte e com estrutura operacional reduzida, garantindo maior atendimento à população em situação de vulnerabilidade.

Criado para fortalecer os Fundos Sociais municipais, o Programa de Equipagem busca aprimorar ações de assistência social, reforçar iniciativas de segurança alimentar e apoiar projetos de qualificação profissional, além de intensificar o acompanhamento técnico e a integração com as administrações locais.