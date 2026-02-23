Gás do Povo: Caixa libera vale-recarga para 4,5 milhões de famílias

Recarga gratuita atende inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal

Marcello Casal / Agência Brasil



A partir desta segunda-feira (23), a Caixa Econômica Federal vai liberar o vale-recarga de gás de cozinha para 4,5 milhões de famílias. Essa é a terceira etapa do programa Gás do Povo. A recarga gratuita atende inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal, feita diretamente nas revendedoras que aderiram voluntariamente ao programa.

Para garantir a recarga do botijão de gás, é preciso validar o benefício na azulzinha, máquina de cartões da Caixa, utilizando uma das seguintes formas: cartão com chip do Bolsa Família e senha, cartão de débito de conta Caixa e senha, ou CPF com código de validação enviado ao celular cadastrado na Caixa.

Desde outubro do ano passado, a Caixa disponibilizou um sistema de adesão para revendedoras de gás. Para participar, as empresas devem ter cadastro na ANP (Agência Nacional do Petróleo), situação regular na Receita Federal, possuir conta corrente PJ na Caixa e utilizar a azulzinha como meio de pagamento.

O programa deve contemplar cerca de 15 milhões de famílias até março deste ano, incluindo aquelas que antes recebiam o Auxílio Gás dos brasileiros e que se enquadram nas regras da nova modalidade. Para consultar o benefício, basta acessar o aplicativo Meu Social Gás do Povo ou o Portal Cidadão Caixa. É possível ainda buscar o atendimento Caixa no número 0800 726 0207.

*Com informações da Agência Brasil