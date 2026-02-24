Governo federal envia equipes do SUS e da Defesa Civil para ajudar Zona da Mata Mineira

Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou 23 mortes em decorrência das fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora, Ubá e outros municípios da Zona da Mata

Divulgação / Prefeitura de Juiz de Fora Juiz de Fora registrou o fevereiro mais chuvoso da história



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou na manhã desta terça-feira (24) que o governo federal enviou equipes da Força Nacional do SUS e da Defesa Civil Nacional para a região de Juiz de Fora (MG) após as fortes chuvas que já deixaram ao menos 16 mortos na cidade mineira.

“Durante escala de viagem em Abu Dhabi, tomei conhecimento da situação das famílias da Zona da Mata Mineira após as fortes chuvas das últimas horas. E determinei pronta mobilização do Governo do Brasil para auxiliar a população da região. Uma equipe de coordenação da Força Nacional do SUS já está a caminho E a Defesa Civil Nacional, além de já ter enviado profissionais à Zona da Mata, trabalha em regime de alerta máximo e em permanente contato com a Defesa Civil Mineira”, afirmou o presidente em uma publicação nas redes sociais.

O presidente afirmou ainda que o governo federal reconheceu o estado de calamidade em Juiz de Fora, que será publicado em Diário Oficial ainda nesta terça.

“Nas próximas horas – e dias – seguiremos de prontidão para agir com a velocidade e a força que o momento exige. Nosso foco é garantir a assistência humanitária, o restabelecimento dos serviços básicos, o auxílio às pessoas desabrigadas e o suporte à reconstrução”, escreveu.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais confirmou que 16 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que atingiram Juiz de Fora.

A corporação informou ainda que outras quatro pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas na cidade de Ubá, também na Zona da Mata, a cerca de 110 quilômetros de Juiz de Fora.

Segundo a gestão municipal, as buscas por desaparecidos continuam nesta terça-feira, 24. Ao todo, foram registradas 251 ocorrências relacionadas às chuvas.

