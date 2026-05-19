Governo lança linha de crédito para motoristas de aplicativos e taxistas
Programa Move Aplicativos oferece condições especiais para financiamento de veículos
Lançada nesta terça-feira (19) a linha de crédito Move Aplicativos é voltada a motoristas de aplicativo, como Uber e 99, além de taxistas, oferecendo condições especiais para financiamento de veículos, manutenção e capital de giro.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PT), explicou que a ideia do programa é reduzir os custos dos motoristas com o aluguel de carros em locadoras. Segundo ele, o Move Aplicativos deve funcionar nos moldes do Move Brasil, lançado no fim de abril, que ofereceu R$ 21 bilhões para a compra de caminhões e ônibus.
O financiamento oferece vantagem para taxistas e motoristas de aplicativo na compra de carros novos, desde que sejam considerados sustentáveis. São incluídos veículos flex, híbridos ou elétricos com preço até R$ 150 mil, de montadoras habilitadas no Programa Mover: Volks, Fiat, Renault, GM, Honda, Hyundai, Nissan, Peugeot, Toyota, BMW, BYD e GWM.
Quem pode participar:
- Motoristas com cadastro ativo há pelo menos 12 meses, com no mínimo 100 corridas na mesma plataforma.
- Taxistas com licenças e registros ativos junto aos órgãos de trânsito e com regularidade fiscal.
O que o programa oferece:
- Crédito facilitado: financiamento para aquisição de veículos novos com taxas diferenciadas.
- Juros reduzidos: taxa máxima de juros alinhada a programas de incentivo federal.
- Prazos estendidos: carência e prazos de parcelamento que aliviam o fluxo de caixa dos motoristas.
- Sustentabilidade: estímulo à tecnologia veicular eficiente e de menor impacto ambiental: carros flex, elétricos ou híbridos a etanol.
*com informações da Agência Brasil.
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