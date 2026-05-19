Governo lança linha de crédito para motoristas de aplicativos e taxistas

Programa Move Aplicativos oferece condições especiais para financiamento de veículos

Reprodução/Instagram @bydautobrasil Motoristas do aplicativo 99 podem adquirir o carro elétrico da BYD com preços especiais



Lançada nesta terça-feira (19) a linha de crédito Move Aplicativos é voltada a motoristas de aplicativo, como Uber e 99, além de taxistas, oferecendo condições especiais para financiamento de veículos, manutenção e capital de giro.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PT), explicou que a ideia do programa é reduzir os custos dos motoristas com o aluguel de carros em locadoras. Segundo ele, o Move Aplicativos deve funcionar nos moldes do Move Brasil, lançado no fim de abril, que ofereceu R$ 21 bilhões para a compra de caminhões e ônibus.

O financiamento oferece vantagem para taxistas e motoristas de aplicativo na compra de carros novos, desde que sejam considerados sustentáveis. São incluídos veículos flex, híbridos ou elétricos com preço até R$ 150 mil, de montadoras habilitadas no Programa Mover: Volks, Fiat, Renault, GM, Honda, Hyundai, Nissan, Peugeot, Toyota, BMW, BYD e GWM.

Quem pode participar:

Motoristas com cadastro ativo há pelo menos 12 meses , com no mínimo 100 corridas na mesma plataforma.

Taxistas com licenças e registros ativos junto aos órgãos de trânsito e com regularidade fiscal.

O que o programa oferece: