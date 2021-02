‘Os Pingos nos Is’ chega à marca de 3 milhões de inscritos no YouTube

Em nove meses, programa comandado por Vitor Brown atraiu 1 milhão de pessoas; ‘Mais um indício de que estamos em pleno crescimento, em pleno vigor’, celebrou o apresentador

Reprodução/Jovem Pan Vitor Brown, Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, José Maria Trindade e Guilherme Fiuza comemoram marca histórica de "Os Pingos nos Is"



O programa “Os Pingos nos Is”, um dos sucessos do Jovem Pan, alcançou a marca de 3 milhões de inscritos em seu canal no YouTube nesta sexta-feira, 5. “A você que já se inscreveu, muito obrigado pela confiança, pelo carinho, pela parceria, esse termo que o Augusto Nunes usa sempre aqui. Isso dá conta da natureza da nossa relação: não são só ouvintes, não são só espectadores, são parceiros que confiam no nosso trabalho, que nos dedicam tempo todas as noites ou a qualquer momento do dia”, celebrou o apresentador Vitor Brown. O canal foi aberto em maio de 2015 e chegou a 2 milhões de inscritos cinco anos depois, em maio de 2020. “Ou seja, foram cinco anos nessa caminhada até 2 milhões. Mas agora foram necessários só nove meses para que conseguíssemos a parceria de mais 1 milhão de pessoas. Mais um indício de que estamos em pleno crescimento, em pleno vigor”, completou Brown. O apresentador fez questão de agradecer Clayton Ubinha, editor-chefe do “Pingos”, e Rodrigo Ramon, responsável pelos canais da Jovem Pan no YouTube.

Ana Paula Henkel, que está de férias, teve uma participação especial no programa para festejar a marca. “Deixo um enorme agradecimento a toda equipe. Para mim, é uma honra fazer parte dessa bancada”, disse a comentarista. Augusto Nunes, o decano do programa — estreou em outubro de 2017 —, destacou que o “Pingos” tem a maior audiência do rádio brasileiro. “É um programa que chegou a um formato perfeito, aprovado inteiramente pelos que nos acompanham. Ouvintes e espectadores fazem mesmo parte da equipe, ajudam a pautar assuntos, nos entusiasmam, nos estimulam. O segredo deste programa é a fina sintonia entre a gente, mesmo nas discordâncias. Aqui todos praticam o convívio dos contrários”, declarou o jornalista. O “Pingos nos Is” já havia comemorado 1 bilhão de visualizações no dia 4 de janeiro. O sucesso da atração evidencia o crescimento da Jovem Pan. O grupo lançou recentemente o PanFlix, venceu prêmios importantes e conquistou, em 2020, mais de 30 milhões de usuários únicos no YouTube.