Guia para curtir as praias de SP com menos impacto

Dicas de roteiros, hospedagem consciente e como apoiar a comunidade local no litoral paulista

Anderson Bianchi / Prefeitura de Santos Orla da praia de Santos



O litoral de São Paulo, com suas praias paradisíacas e trechos preservados de Mata Atlântica, é um dos destinos mais procurados do Brasil. No entanto, o fluxo intenso de turistas pode gerar consequências negativas para o meio ambiente e para as comunidades que ali vivem. Este guia foi criado para responder à pergunta: como curtir as praias de São Paulo causando menos impacto ambiental e ajudando a comunidade local? Aqui você encontrará dicas práticas para planejar uma viagem mais consciente, desde a escolha do transporte até as atividades e o local da sua hospedagem.

Planejando sua viagem sustentável ao litoral paulista

Um bom planejamento é o primeiro passo para uma viagem de baixo impacto. Fazer escolhas conscientes antes mesmo de sair de casa faz toda a diferença para a preservação do destino e para a sua experiência.

Escolha do transporte: Sempre que possível, opte por meios de transporte coletivos, como ônibus, que emitem menos CO₂ por passageiro. Se for de carro, organize uma carona com amigos ou família para otimizar o uso do veículo. No destino, prefira caminhar, usar bicicleta ou o transporte público local;

O que levar na mala consciente: Reduza o lixo que você produz durante a viagem. Leve itens reutilizáveis como uma garrafa de água, um copo para café, talheres e sacolas de pano para compras;

Protetor solar amigo dos corais: Dê preferência a protetores solares físicos (com óxido de zinco ou dióxido de titânio) e que sejam livres de oxibenzona, uma substância prejudicial aos ecossistemas marinhos;

Pesquise sobre o destino: Informe-se sobre as regras de parques estaduais, como o da Serra do Mar ou o de Ilhabela, e sobre a cultura local, especialmente das comunidades tradicionais caiçaras;

Roteiro de atividades de baixo impacto

É totalmente possível aproveitar as belezas naturais do litoral paulista de forma respeitosa. A chave é escolher atividades que valorizem a natureza e a cultura local sem degradá-las.

Ecoturismo e trilhas guiadas: Explore as trilhas da Mata Atlântica. Em destinos como Ubatuba, Ilhabela e São Sebastião, existem diversas opções que levam a cachoeiras e praias desertas. Contratar um guia local não só torna o passeio mais seguro e rico em informações, como também gera renda para a comunidade;

Observação da vida selvagem: O litoral é rico em biodiversidade. Pratique a observação de aves e animais marinhos com responsabilidade. Mantenha distância, não alimente os animais e nunca tente tocá-los. Lembre-se que você é um visitante em seu habitat natural;

Esportes aquáticos sem motor: Troque o jet ski pelo caiaque, stand-up paddle ou uma aula de surf. Essas atividades proporcionam um contato direto com o mar, não emitem poluentes e são uma ótima forma de exercício;

Voluntariado e limpeza de praias: Algumas ONGs e associações locais organizam mutirões de limpeza de praia. Participar de uma dessas ações por algumas horas é uma forma poderosa de retribuir ao local que o acolheu;

Visite aldeias e comunidades caiçaras: Conheça o modo de vida, a culinária e o artesanato das comunidades tradicionais. A Praia do Bonete, em Ilhabela, ou a Trindade, em Paraty (divisa com SP), são exemplos de locais onde é possível vivenciar essa cultura. Sempre peça permissão para fotografar e seja respeitoso com os costumes;

Onde se hospedar e comer para apoiar a economia local

Suas escolhas de consumo têm um impacto direto no destino. Ao direcionar seu dinheiro para negócios locais e sustentáveis, você contribui para o desenvolvimento da região e para a conservação ambiental.

Hospedagem: Dê preferência a pousadas familiares, campings estruturados ou aluguel de casas de moradores locais. Muitos desses estabelecimentos menores têm um cuidado maior com o meio ambiente e garantem que o lucro permaneça na comunidade. Pesquise por selos de sustentabilidade ou questione sobre as práticas do local;

Gastronomia: Fuja dos grandes restaurantes de rede. Explore os quiosques e restaurantes de gestão familiar, especialmente aqueles que servem pratos com peixes e frutos do mar da estação, comprados de pescadores artesanais. Pergunte sobre a origem dos alimentos;

Compras e souvenirs: Compre artesanato diretamente de quem produz. Peças feitas com fibras naturais, madeira de manejo e outros materiais sustentáveis são uma lembrança autêntica da sua viagem e uma fonte de renda vital para os artesãos locais. Evite comprar produtos de origem animal ou conchas;

Gestão do seu lixo: Seja responsável pelo lixo que você produz. Se a praia não tiver lixeiras, leve seu lixo com você até encontrar um local adequado para o descarte. Separe o lixo reciclável sempre que houver coleta seletiva disponível;

Viajar pelo litoral de São Paulo de forma sustentável significa fazer escolhas que beneficiem tanto você quanto o destino. Ao planejar com cuidado, optar por atividades de baixo impacto e apoiar a economia local, você não apenas minimiza sua pegada ecológica, mas também enriquece sua experiência, transformando a viagem em uma oportunidade de conexão genuína com a natureza e a cultura da região.