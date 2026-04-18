Helicóptero com quatro pessoas caí na Paraíba

Nenhuma das vítimas sofreu ferimentos graves e recebeu alta ainda neste sábado (18)

Reprodução O helicóptero caiu poucos segundos depois de decolar de Campina Grande



Um helicóptero caiu neste sábado (18) em Campina Grande, na Paraíba. A aeronave era ocupada por três adultos e uma criança. Nenhuma das vítimas do acidente sofreu ferimentos graves e todos receberam alta no início da noite. As informações são da TV Paraíba.

Segundo informou o Corpo de Bombeiros da Paraíba à emissora, o helicóptero partiu de João Pessoa, na Paraíba. A aeronave pousou em Campina Grande para fazer abastecimento. Poucos segundos após a decolagem, o motor perdeu potência e caiu no bairro do Mirante.

Em nota enviada à Jovem Pan, a Força Aérea Brasileira (FAB) comunicou que investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) baseados em Recife, no Pernambuco, “foram acionados para realizar a ação inicial” do acidente.

“Profissionais qualificados e credenciados aplicaram técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação”, informou a FAB.