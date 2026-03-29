Hoje é Domingo de Ramos? Data marca o início da Semana Santa

A celebração abre um período de sete dias de reflexão que culmina na Páscoa

RODNEY COSTA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Neste domingo (29), milhões de católicos em todo o mundo celebram o Domingo de Ramos. A data marca o início da Semana Santa e recorda a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, descrita nos Evangelhos.

O nome “Domingo de Ramos” faz referência à multidão que saiu às ruas acenando ramos de palmeiras e proclamando “Hosana!”, saudando a chegada de Cristo. Nas missas, os fiéis levam ramos – de palmeira, oliveira ou outros – para serem abençoados pelo padre.

A celebração abre um período de sete dias de reflexão que culmina na Páscoa, quando os católicos recordam a “Paixão, Morte e Ressurreição” de Jesus Cristo. Para os fiéis, a data convida à oração e à preparação espiritual para a Semana Santa, que segue até o Domingo de Páscoa, em 5 de abril.