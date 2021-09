Holiday critica invasão à Bolsa de Valores e MTST ironiza: ‘Chorastes?’

Vereador acusa integrantes de movimento de não produzirem e ‘viverem da teta do Estado’

Reprodução / Twitter / @MTST Integrantes do MTST invadem Bolsa de Valores de São Paulo para protestar contra fome e Bolsonaro



A invasão do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) à Bolsa de Valores de São Paulo causou revolta no vereador Fernando Holiday (NOVO), de São Paulo. Holiday respondeu um vídeo postado pela ex-deputada Manuela D’Ávila (PCdoB) no Twitter e acusou os manifestantes e Guilherme Boulos, candidato à prefeitura de São Paulo em 2018 pelo PSOL, de ‘não produzirem nada e fazerem arruaça contra quem contribui para a vida dos brasileiros’. O perfil oficial do MTST ironizou as acusações do político.

“Gente que nada produz, não gera emprego, vive da teta do Estado e faz arruaça contra quem contribui para a vida dos brasileiros. Boulos diz ser moderado, mas manda os pelegos do MTST invadir o centro financeiro do país”, escreveu Holiday. “E o PSOL propaga mentiras que caíram com o muro de Berlim”, acrescentou depois, em outra postagem. O MTST respondeu de forma concisa. “Chorastes, Feriado?”, perguntou em tom irônico (Holiday significa feriado em inglês).

Gente que nada produz, não gera emprego, vive da teta do Estado e faz arruaça contra quem contribui para a vida dos brasileiros. Boulos diz ser moderado, mas manda os pelegos do MTST invadir o centro financeiro do país. E o PSOL propaga mentiras que caíram com o muro de Berlim. https://t.co/trhQ5tk0F4 — Fernando Holiday (@FernandoHoliday) September 23, 2021

O PT recebe cerca de R$ 200,9 MILHÕES de fundo partidário. O PSOL, R$ 40 MILHÕES. Por que ao invés de invadirem a Bolsa, não usam todo esse dinheiro com causas realmente importantes? — Fernando Holiday (@FernandoHoliday) September 23, 2021

Holiday questionou os partidos que apoiaram o ato posteriormente. “O PT recebe cerca de R$ 200,9 milhões de fundo partidário. O PSOL, R$ 40 milhões. Por que ao invés de invadirem a Bolsa, não usam todo esse dinheiro com causas realmente importantes?”, questionou. O MTST justificou a invasão como um protesto contra a fome no Brasil e contra o governo Bolsonaro, que acreditam causar a carestia através das políticas econômicas do ministro Paulo Guedes. À Jovem Pan, a B3 afirmou que o protesto ocorreu de forma pacífica e não afetou as operações do mercado. Por volta das 16h30, informou que a manifestação já havia sido encerrada.