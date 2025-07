Homem com 86 passagens pela polícia é preso após cometer quatro furtos

Patrick Maciel é considerado pelas autoridades como o maior autor de roubos na zona sul do Rio de Janeiro

Reprodução/Câmara de Segurança Câmera de segurança capta ação de criminoso



Patrick Rocha Maciel, um jovem de 21 anos, voltou a ser notícia no Rio de Janeiro após ser preso novamente por uma série de furtos na zona sul da cidade. Com um impressionante histórico de 86 passagens pela polícia, Maciel é considerado pelas autoridades como o maior autor de roubos na região. Apesar de sua extensa ficha criminal, ele tem sido solto repetidamente, mesmo após ser detido em flagrante, o que levanta preocupações sobre a eficácia do sistema de Justiça em lidar com criminosos reincidentes.

As investigações conduzidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro revelam que Maciel não discrimina alvos, aproveitando qualquer oportunidade para furtar e roubar. Entre suas ações mais recentes, destaca-se o furto a uma igreja presbiteriana, demonstrando a audácia em suas atividades criminosas.

Nos últimos dias, ele foi novamente detido enquanto cometia mais um crime, desta vez acompanhado de Renan Dantas dos Santos, conhecido como Riana, que é apontado como seu cúmplice. A Jovem Pan não conseguiu falar com a defesa do suspeito. O espaço está aberto para qualquer manifestação.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA