Explosão em barracão na Pompéia deixa um morto e dez feridos
Local era utilizado para armazenar amendoim e palha
Um barracão explodiu no distrito Paulópolis, do município de Pompéia, estado de São Paulo, nesta terça-feira (26), deixando um morto e dez feridos. O local, que era utilizado para armazenar amendoim e palha, ficou em chamas após o ocorrido e os bombeiros foram chamados para prestar socorro. A vítima teria morrido por causa de queimaduras causadas pelo incêndio.
Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo, a ocorrência aconteceu em um barracão localizado na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Eles foram chamados para controlar o incêndio e fazer rescaldo no maquinário que ficou em chamas após a explosão. Entre os feridos, cinco foram por queimaduras e outros cinco, em estado leve, por inalação de fumaça.
Incêndio em indústria na Rod. Comte. João Ribeiro de Barros, após explosão em área de armazenamento de amendoim e palha. Fogo controlado, com equipes realizando rescaldo com maquinário. Total de 11 vítimas: 06 com queimaduras (01 óbito) e 05 leves por inalação de fumaça. pic.twitter.com/OgjQsqkNXk
— Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) May 26, 2026
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