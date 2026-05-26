Explosão em barracão na Pompéia deixa um morto e dez feridos

Local era utilizado para armazenar amendoim e palha

Foto de folheto / Serviço de Emergência da Ucrânia/ AFP Imagem ilustrativa incêndio



Um barracão explodiu no distrito Paulópolis, do município de Pompéia, estado de São Paulo, nesta terça-feira (26), deixando um morto e dez feridos. O local, que era utilizado para armazenar amendoim e palha, ficou em chamas após o ocorrido e os bombeiros foram chamados para prestar socorro. A vítima teria morrido por causa de queimaduras causadas pelo incêndio.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo, a ocorrência aconteceu em um barracão localizado na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Eles foram chamados para controlar o incêndio e fazer rescaldo no maquinário que ficou em chamas após a explosão. Entre os feridos, cinco foram por queimaduras e outros cinco, em estado leve, por inalação de fumaça.