Sintomas e causas da gripe: como identificar e tratar a infecção respiratória

Conheça os sinais de alerta do vírus influenza, os métodos de diagnóstico e a importância da imunização anual para proteger a saúde respiratória

Paulo Pinto / Agência Brasil O quadro costuma se instalar de maneira muito repentina



A gripe é uma infecção aguda que atinge o sistema respiratório, provocada pelas diferentes cepas do vírus influenza. Ao contrário de um resfriado comum, que costuma ser brando e de progressão lenta, a infecção gripal derruba o corpo de forma rápida, afetando o nariz, a garganta e, nos casos de maior gravidade, os pulmões. É uma condição altamente contagiosa que gera grande desconforto geral e exige atenção direcionada para evitar complicações secundárias severas, como pneumonias ou o agravamento de doenças crônicas já existentes no paciente.

Principais sintomas e sinais de alerta da gripe

O quadro costuma se instalar de maneira muito repentina. O paciente acorda se sentindo perfeitamente bem, mas em poucas horas começa a apresentar um mal-estar severo e incapacitante. É fundamental observar atentamente como o corpo reage. Os sinais mais comuns de que o organismo está sob ataque do vírus influenza incluem:

Febre alta que costuma surgir de repente, frequentemente acima dos 38 graus.

Dor no corpo intensa e sensação de peso marcante nas articulações.

Cansaço extremo que dificulta consideravelmente as atividades normais.

Dor de garganta forte e dificuldade frequente para engolir saliva ou alimentos.

Tosse seca contínua que pode se tornar persistente ao longo dos dias.

Coriza, nariz entupido e episódios de espirros constantes.

Calafrios incontroláveis e suor frio recorrente durante a madrugada.

Dores de cabeça fortes, geralmente concentradas na região da testa e atrás dos olhos.

Como o vírus influenza é transmitido e o que causa a doença

A causa exclusiva da doença é a invasão e replicação do vírus influenza nas vias respiratórias. A infecção não surge diretamente por conta de frio extremo ou mudanças climáticas súbitas, mas o período do inverno facilita muito a propagação, porque as pessoas passam mais tempo em ambientes fechados e mal ventilados.

A transmissão acontece principalmente de uma pessoa para outra. Isso ocorre por meio de gotículas microscópicas eliminadas no ar quando um indivíduo infectado tosse, espirra ou fala perto de você. O contágio também acontece por contato indireto com facilidade. Se você tocar em uma superfície recentemente contaminada, como uma maçaneta de porta ou corrimão de escada, e logo depois levar a mão aos olhos, nariz ou boca, o vírus consegue penetrar no organismo e iniciar o ciclo de replicação infecciosa.

O que o médico avalia para fechar o diagnóstico da gripe

Na grande maioria dos casos leves e moderados, o diagnóstico é inteiramente clínico. O médico no posto de saúde ou no pronto-socorro escuta atentamente o relato do paciente e avalia os sinais apresentados durante a consulta, checando o ritmo de respiração, o estado da garganta, o nível da febre e o histórico recente de contato direto com pessoas doentes no trabalho ou em casa.

Quando existe um risco real de complicações ou a necessidade urgente de diferenciar a gripe de outras infecções virais severas, o profissional de saúde pode solicitar testes rápidos do cotonete (conhecidos como swab nasal), exames de sangue complementares ou painéis virais de laboratório para confirmar exatamente qual é a linhagem do vírus em circulação, identificando se é a variante H1N1 ou H3N2, por exemplo.

Opções de tratamento e a importância do repouso

O foco primário do tratamento médico é controlar o desconforto e estabilizar o paciente enquanto o próprio sistema imunológico combate naturalmente o organismo invasor. Os caminhos terapêuticos mais comuns e seguros indicados pelos profissionais de saúde incluem:

Repouso absoluto em casa para preservar e redirecionar a energia de defesa do corpo.

Hidratação rigorosa com água pura, sucos naturais e chás para fluidificar as secreções respiratórias.

Analgésicos e antitérmicos simples para abaixar a febre persistente e aliviar o peso das dores musculares.

Medicamentos antivirais específicos, que são receitados pelo médico de forma estrita apenas em situações pontuais, em quadros graves ou para pacientes de altíssimo risco.

A inalação umidificada com soro fisiológico morno também costuma ser recomendada para ajudar na desobstrução das vias nasais. É absolutamente indispensável buscar orientação de um profissional de saúde confiável e não utilizar sobras de remédios antigos guardados em casa, principalmente antibióticos de qualquer classe, que não possuem rigorosamente nenhum efeito biológico contra infecções causadas por vírus.

Dúvidas frequentes sobre a proteção contra o vírus

O que ajuda a evitar a contaminação no dia a dia?

A maneira mais eficaz de blindar o organismo contra a infecção e não repassar o vírus adiante é manter as mãos sempre higienizadas com lavagens frequentes usando água e sabão ou fricção com álcool em gel. Cobrir a boca e o nariz com o antebraço ao tossir e manter as janelas amplamente abertas para ventilar os ambientes fechados também ajudam drasticamente a frear a circulação do agente infeccioso.

Afinal, quem faz parte do grupo prioritário que deve tomar a vacina da gripe antes do inverno?

O Ministério da Saúde define anualmente e com base em critérios epidemiológicos o público com direito à imunização gratuita nos postos do SUS. A recomendação máxima engloba idosos com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a menores de seis anos de idade, mulheres gestantes em qualquer fase da gravidez, puérperas, povos indígenas e comunidades quilombolas. Além disso, profissionais que trabalham diretamente na saúde, professores da rede de ensino básico e superior, motoristas de transporte coletivo, caminhoneiros de longa distância e pessoas de qualquer idade com doenças crônicas ou com deficiência permanente também compõem essa lista oficial de proteção e devem procurar o posto de saúde mais próximo.

Ler conteúdos informativos de saúde na internet ajuda profundamente a entender as reações e os alertas do próprio corpo, mas de forma alguma essas informações gerais substituem uma avaliação médica presencial e individualizada. Caso os sintomas descritos persistam por mais de alguns dias seguidos sem melhora, ou você apresente falta de ar repentina e febre incontrolável por medicamentos comuns, procure imediatamente a unidade básica de saúde ou o pronto-atendimento mais próximo de sua casa.