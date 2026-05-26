Mulher morre na recepção de prédio após procedimento estético 

Caso é investigado como ‘morte suspeita’

Reprodução / Jovem Pan News Ambulância do SAMU.



A vítima, de 48 anos, morreu após realizar procedimento estético de remodelação glútea e preenchimento nas coxas. O falecimento aconteceu na manhã desta terça-feira (26), no prédio em que ela fez o tratamento, na região do Brooklin, zona sul de São Paulo.

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO), a maquiadora, Roseli Fernandes de Oliveira Romeiro Vieira, havia feito o procedimento estético com a médica Tábita Nunes Marcolino Jorge.

A filha da vítima, que registrou o BO, informou que sua mãe ligou para a médica do hotel em que estava hospedada quando começou a passar mal. A profissional a orientou a retornar até seu escritório, localizado no edifício Brooklin Office, para ser avaliada.

Ao chegar no prédio, a vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória ainda no hall do edifício. A médica prestou o primeiro atendimento, realizando massagem cardíaca até a chegada do resgate. O Samu foi ao local e também realizou massagem cardíaca, porém, sem resultado. Roseli morreu por volta das 10 horas da manhã, ainda na recepção do prédio.

Quando os policiais militares chegaram ao local, a equipe do Samu já havia terminado o atendimento à vítima. O caso é investigado como morte suspeita, acidental e não criminal.