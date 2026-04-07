Homem é morto a tiros em Sorocaba após briga de trânsito

Uma mulher ficou ferida após ser atingida pelos disparos e está em estado grave

Obtido pela Jovem Pan Carro do casal foi atingido após briga de trânsito



Uma mulher ficou gravemente ferida e um homem morreu na tarde desta terça-feira (7) após serem alvejados em uma briga de trânsito que aconteceu em Sorocaba, no interior de São Paulo, na av. Américo Figueiredo no Jardim Simus.

A briga aconteceu entre dois casais. Alexandre Aparecido e sua esposa foram baleados pelo condutor de um ônix branco e Aparecido acabou morrendo no local, com um ferimento de bala na cabeça. A mulher foi socorrida e levada ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS) onde está em estado grave.

O autor dos disparos se envolveu em uma batida com um outro carro também de cor branca. O casal que foi baleado estava em um terceiro veículo, mas teriam se envolvido na discussão após a batida.

Uma equipe da Guarda Civil Municipal GCM, que fazia patrulhamento preventivo pelo local, deparou-se com a ocorrência. A Polícia Militar (PM) foi quem permaneceu com as vítimas.

A GCM fez buscas nos arredores e conseguiu deter o acusado e sua companheira, bem como apreendeu a arma utilizada no crime. O local está sendo preservado para perícia da Polícia Científica.

Segundo nota da GCM de Sorocaba, a ocorrência, está em andamento e sendo apresentada no Plantão da Polícia Civil.