Homem faz live após atirar contra esposa no litoral de SP: ‘Mulher é folgada’

Polícia Militar prendeu o homem em flagrante por violência doméstica, tentativa de feminicídio, ameaça e porte ilegal de arma de fogo

Reprodução/Plantão Guarujá Homem fez live após atirar contra a própria esposa



Um homem de 42 anos fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais após atirar contra a própria esposa nesta segunda-feira, 18, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Ele foi identificado como Diegliton Farley, conhecido como Clayton. “Valeu pessoal, obrigado por tudo. Tentei ser o melhor, mas a mulher é folgada, entendeu? Mulher é folgada. Aí Wellington, a sua estava guardada, hein? Tu deu sorte, hein?”, disse na live. A Polícia Militar prendeu Clayton em flagrante por violência doméstica, tentativa de feminicídio, ameaça e porte ilegal de arma de fogo. Ele se entregou após horas de negociação em sua casa, no bairro Vila Zilda. A vítima foi encaminhada ao Hospital Santo Amaro e não corre risco de vida. O caso foi registrado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do Guarujá.