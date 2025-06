Homem morre em posto de gasolina em São Paulo durante assalto

Vítima estava em uma motocicleta na Rodovia Anhanguera quando foi abordado por dois indivíduos em outra moto

Reprodução/Câmera de segurança Durante a abordagem, os suspeitos dispararam contra o homem



Um assalto em um posto de combustíveis na Avenida Jornalista Paulo Zingg, localizado no bairro São Domingos, Zona Norte de São Paulo, resultou na morte de um homem de 45 anos. A Polícia Civil está à frente das investigações para esclarecer os detalhes do ocorrido. De acordo com o relato da companheira da vítima a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o casal estava em uma motocicleta na Rodovia Anhanguera quando foi abordado por dois indivíduos em outra moto. Durante a abordagem, os suspeitos dispararam contra o homem, que tentou escapar e se refugiou no posto de combustíveis, onde houve uma luta corporal e a vítima foi atingida.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas ao local, mas, infelizmente, a vítima não sobreviveu aos ferimentos. O caso agora está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que busca identificar os autores do crime e entender as circunstâncias que levaram ao trágico evento.

