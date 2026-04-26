Homem morre na montagem do palco para o show de Shakira em Copacabana

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos

Reprodução/X e Instagram Movimentação dos trabalhadores para a retirada da vítima dos equipamentos



Um trabalhador de uma empresa responsável pela montagem do palco do show da cantora Shakira, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, morreu em um acidente neste domingo (26).

A vítima é o serralheiro Gabriel de Jesus Firmino, de 28 anos, funcionário da empresa MG Coutinho Serviços Cenográficos. Ele foi prensado entre dois elevadores junto ao palco onde Shakira se apresentará. Gabriel foi socorrido por integrantes da brigada de incêndio e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) informou em nota que a corporação foi acionada na tarde deste domingo para o ocorrido. “De acordo com relatos de profissionais que estavam no local, um trabalhador sofreu esmagamento de membros inferiores em um sistema de elevação”, disse o CBMERJ.

Eles também infomaram que, antes dos bombeiros chegarem, a vítima já havia sido tirada do equipamento por outros funcionários presentes.

Militares da ambulância do 3º Grupamento Marítimo (GMAR-Copacabana) iniciaram imediatamente os primeiros socorros antes da ida ao hospital, mas Gabriel não aguentou.

O caso foi registrado pela 12ª DP (Copacabana) como lesão corporal culposa provocada como acidente de trabalho.

A Jovem Pan entrou tentou contato com a empresa responsável pela montagem e a organizadora do evento mas ainda não obteve retorno.

O show gratuito está marcado para o próximo sábado (2) e faz parte do projeto “Todo Mundo no Rio”, que acontece desde 2024 na praia de Copacabana.