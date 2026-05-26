Mulher é resgatada em Ilhabela após passar dois dias à deriva em alto-mar

O companheiro da vítima ainda não foi localizado e, segundo o Grupamento Brasileiro Marítimo, as buscas continuam

Jovem Pan Resgate de vítima após dois dias à deriva em Ilhabela



Um vídeo mostra o momento em que o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) resgatou uma mulher em alto-mar nesta terça-feira (26). Ela estava desaparecida desde domingo (24) após sair para um passeio de jet ski em Ilhabela, no litoral de São Paulo.

Bruna Damaris Sant’anna da Silva, de 26 anos, foi localizada entre 5 e 10 milhas náuticas da costa da Ilha de Búzios, cerca de 18 quilômetros de onde ela e o companheiro Dheoge Pereira Bernardino, de 28 anos, saíram para passear. Ele ainda não foi localizado e as buscas continuam.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal de Ilhabela onde foi atendida por médicos.

Segundo o GBMar, a Bruna e Dheoge tinham saído com uma moto aquática nas proximidades da Praia de Ponta das Canas, por volta das 16h, mas nunca retornaram ao local de origem.

A informação do resgate foi confirmada pelo GBMar, que conduziu os trabalhos juntamente com a Marinha do Brasil. Bruna apresentava quadro de hipotermia grave, mas estava consciente.

Veja o vídeo do resgate