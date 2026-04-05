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Incêndio atinge prédio histórico de instituto de educação no Paraná

Fogo começou na tarde de sábado (4) e exigiu a presença de 45 homens e sete viaturas do Corpo de Bombeiros para contê-lo; não houve feridos

  • Por Jovem Pan
  • 05/04/2026 10h59 - Atualizado em 05/04/2026 12h01
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Divulgação / Secretaria de Segurança Pública do Paraná Incêndio no Instituto Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz da Rocha Incêndio no Instituto Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz da Rocha

Um incêndio atingiu no sábado (4) o prédio histórico do Instituto Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz da Rocha, em Paranaguá, no litoral do Paraná. Segundo o governo do Estado, os bombeiros conseguiram controlar o fogo e não houve feridos, mas os danos materiais ainda serão contabilizados.

O edifício, fundado em 1927, é tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná desde 1991 e tem mais de 1,6 mil alunos, distribuídos em 53 turmas, a maioria do ensino médio. A instituição é um colégio técnico e muito tradicional em cursos de magistério.

De acordo com a administração estadual, o incêndio teve início por volta do meio-dia. Foram necessários 45 homens e sete viaturas do Corpo de Bombeiros, além de brigadistas de empresas da região e caminhões-pipa da prefeitura de Paranaguá, para controlar o incêndio.

“É uma tristeza, um colégio muito bonito, íamos restaurar agora o prédio”, disse ao Estadão o secretário de educação do Paraná, Roni Miranda. Segundo ele, não havia ninguém na escola; o último dia de aula tinha sido na quarta-feira, dia 1º, por causa do feriado de Páscoa.

Ainda não se sabe como o fogo começou. As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Científica e pela Polícia Civil do Estado.

Imagens de drone divulgadas por volta das 15h pela produtora de vídeo W7Films mostram o teto da edificação totalmente tomada pelo fogo e por uma fumaça escura.

De acordo com o governo do Paraná, quando a área for liberada pelos bombeiros, “será feito um levantamento dos danos para definição das providências necessárias”. Os estudantes do instituto deverão ser realocados em outras unidades temporariamente.

Recuperação

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), determinou que a Secretaria de Estado da Educação faça uma força-tarefa para avaliação dos danos para permitir um “diagnóstico rápido visando garantir que a escola entre rapidamente em processo de restauração”, segundo nota divulgada pela administração.

O instituto faz parte da rede estadual de educação do Paraná, que tem ainda outros dois colégios no mesmo modelo, um em Curitiba e outro em Ponta Grossa.

A Secretaria da Educação prometeu destacar engenheiros do seu quadro e do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) para avaliar a gravidade dos danos e os próximos passos para recuperação.

Na nota, a secretaria de Educação do Paraná afirmou que “equipes técnicas tanto do Núcleo Regional de Educação quanto da engenharia da secretaria estão acompanhando no local a situação da escola” e que a gestão fará um esforço para “fazer o mais breve possível a restauração do prédio e também a realocação dos estudantes, para que os estudantes não tenham nenhum prejuízo pedagógico.”

*Com informações do Estadão Conteúdo

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