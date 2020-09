Incêndio em ponte de embarque afeta operações do aeroporto de São Luís; veja o vídeo

Governador Flávio Dino lamentou ocorrido, que não teve feridos, e apelou para governo federal adotar providências de reparação

Reprodução/Twitter Aeroporto teve operações suspensas por alguns minutos no fim da tarde deste sábado (26)



Um incêndio em uma das pontes de embarque do Aeroporto Internacional Marechal Hugo da Cunha Machado, em São Luís (MA), suspendeu por alguns minutos as operações do local no fim da tarde deste sábado (26). À Jovem Pan, a Infraero informou que os bombeiros do aeroporto foram prontamente acionados e cessaram o fogo rapidamente. “Não havia aeronave acoplada no momento do incidente e não houve feridos. A ponte de embarque passará por perícia para apurar o motivo do incêndio. Por conta do ocorrido, o aeroporto teve as operações suspensas entre 17h e 17h08”, afirmou a empresa em nota.

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), compartilhou um vídeo no Twitter do momento do incêndio e lamentou a ocorrência. Nas imagens, é possível ver uma aeronave próxima à ponte de embarque enquanto equipes utilizam um caminhão para jogar água nas chamas. “Espero que o governo federal adote as providências de reparação cabíveis, já que é um equipamento federal. Irei colocar o governo do Estado à disposição para ajudar na recuperação do aeroporto, como sempre tenho feito”, publicou Dino.

Veja o momento: