Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões via Pix é preso na Argentina após inclusão na lista da Interpol

Gabriel Spalone havia sido detido no Panamá, mas foi liberado porque seu nome ainda não constava como foragido internacional; defesa afirma que prisão é ilegal e quer que ele responda em liberdade

Reprodução/Instagram/@gabriel.spalone Operação que levou à prisão de Gabriel Spalone investiga um esquema de desvio milionário por meio de Pix indireto



O influenciador e empresário Gabriel Spalone, de 29 anos, foi preso na noite deste sábado (27) ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Buenos Aires, na Argentina. Ele era alvo de mandado de prisão temporária por suspeita de envolvimento em um esquema de fraude que desviou cerca de R$ 146 milhões via Pix. Segundo a Polícia Federal, a prisão ocorreu após a inclusão do nome de Spalone na Difusão Vermelha da Interpol, mecanismo que permite a captura internacional de foragidos.

A ação contou com apoio da Polícia Civil de São Paulo e de autoridades da Argentina, Panamá, Paraguai e Estados Unidos. Spalone havia sido detido na sexta-feira (26), no Panamá, mas foi liberado porque ainda não constava na lista da Interpol. Horas depois, com a atualização do alerta, acabou preso em território argentino e deverá responder a um processo de extradição para o Brasil.

A defesa do influenciador afirma que a prisão no Panamá foi “ilegal e abusiva” e que vai recorrer na Justiça brasileira para revogar a ordem de prisão. O advogado Eduardo Maurício disse ainda que pedirá a exclusão do nome de Spalone da Interpol e já apresentou denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos, com o objetivo de garantir que ele responda ao processo em liberdade.

O esquema de fraude

A operação que levou à prisão de Spalone investiga um esquema de desvio milionário por meio de Pix indireto, modalidade proibida pelo Banco Central desde janeiro. De acordo com a polícia, empresas ligadas ao influenciador realizaram em fevereiro mais de 600 transferências ilegais em menos de cinco horas, totalizando R$ 146 milhões.

Parte dos valores foi recuperada pelo banco vítima da fraude, mas o prejuízo estimado é de R$ 39 milhões. Dois suspeitos já haviam sido presos no Brasil durante a operação.

