‘Ingestão acidental ou intencional de metanol leva a intoxicações graves e fatais’, alerta MJSP

A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, emitiu um alerta nesta sexta-feira (26) após receber a notificação de nove casos de intoxicação por metanol em São Paulo no período de 25 dias. Todos os registros estão relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas.

De acordo com a pasta, os casos foram reportados pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) de Campinas e são considerados fora do padrão, já que diferem das ocorrências anteriores, geralmente ligadas ao consumo deliberado de combustíveis em contextos de abuso de substâncias. Desta vez, a ingestão ocorreu em ambientes sociais, como bares, envolvendo diferentes tipos de bebidas, entre elas gin, whisky e vodka.

O governo destacou que a ingestão de metanol pode causar intoxicações graves e até fatais, exigindo resposta rápida das autoridades de saúde. A Senad recomendou atenção redobrada da população, sobretudo no fim de semana, período de maior consumo de bebidas alcoólicas.

