Irmãos são encontrados mortos com sinais de violência no litoral de São Paulo

Henry Miguel, de 4 anos, e Pedro Henrique, de 6, desapareceram na tarde de domingo (22)

Reprodução / Redes sociais As vítimas são os irmãos Henry Miguel, de 4 anos, e Pedro Henrique, de 6.



Dois irmãos que estavam desaparecidos foram encontrados mortos dentro de um carro na madrugada desta segunda-feira (23), em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

A Jovem Pan confirmou que as vítimas são Henry Miguel, de 4 anos, e Pedro Henrique, de 6. Os corpos foram encontrados com sinais de violência.

Caso mobilizou buscas e gerou grande repercussão nas redes sociais, onde familiares e moradores compartilharam relatos e pedidos de ajuda.

Nas redes sociais, Juliana Novais, tia das crianças, afirmou que elas brincavam em frente à casa da avó no momento do desaparecimento. “A mãe e o pai das crianças estavam trabalhando. Elas estavam com a avó e brincavam na frente de casa. A avó entrou para beber água, e, quando voltou, as crianças já não estavam mais”, relatou.

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas após pessoas encontrarem os corpos dentro de um carro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado ao local e confirmou as mortes ainda durante a madrugada.

A perícia técnica foi acionada para analisar a cena do crime e auxiliar nas investigações. O caso foi registrado como homicídio na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande e segue sob investigação da Polícia Civil.

As circunstâncias do crime ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.