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Jornalista da Band Minas envolvida em acidente tem morte encefálica confirmada

Alice Ribeiro estava em um carro de reportagem da emissora, quando o veículo bateu em um caminhão; ela tinha 35 anos deixa um filho de nove meses

  • Por Jovem Pan
  • 17/04/2026 07h01 - Atualizado em 17/04/2026 07h03
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Divulgação / Redes Sociais Jornalista da Band Minas Alice Ribeiro tem morte encefálica confirmada pelo Hospital João XXIII Jornalista da Band Minas Alice Ribeiro tem morte encefálica confirmada pelo Hospital João XXIII

A jornalista da Band Minas Alice Ribeiro teve a morte encefálica confirmada na noite de quinta-feira (16). A informação foi confirmada pelo Hospital João XXIII, onde estava internada, e anunciada pela emissora.

Alice estava em um carro de reportagem da Band que se envolveu em um grave acidente com um caminhão na quarta (15) na BR-381, em Sabára, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O cinegrafista Rodrigo Lapa, motorista do veículo na hora do acidente, não resistiu aos ferimentos e morreu.

“O Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, confirmou, na noite desta quinta-feira (16), a morte encefálica da repórter Alice Ribeiro, condição em que há a perda irreversível das funções cerebrais. O protocolo, aberto pela manhã, foi concluído nesta noite, após uma série de exames que confirmaram o diagnóstico”, disse a emissora.

Ela estava internada no Hospital João XXIII desde a tarde de quarta. Já Rodrigo Lapa morreu no local. O enterro do cinegrafista foi na quinta-feira, em Belo Horizonte.

Alice tinha 35 anos e entrou na Band Minas em agosto de 2024. Antes, passou pela TV Band em Brasília e por uma afiliada da TV Globo em Feira de Santana, na Bahia. Ela deixa os pais, o irmão, o marido e um filho de nove meses.

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