Jovem atacado por leoa morreu de choque hemorrágico após mordida no pescoço, afirma IML

Segundo o Instituto Médico Legal, a morte de Gerson de Melo Machado, de 19 anos, ocorreu em decorrência do perfuramento de artérias e veias provocado pela mordida do animal

Reprodução/@paulogermano.com.br/Instagram O corpo da vítima foi enterrado somente pela mãe destituída, Maria da Penha Machado, e uma prima



A morte de Gerson de Melo Machado, de 19 anos, que invadiu a jaula de uma leoa em um zoológico de João Pessoa no último domingo (30), ocorreu por choque hemorrágico após o perfuramento de vasos cervicais, aponta o laudo inicial do Instituto Médico Legal (IML).

Segundo o documento, a leoa mordeu o pescoço do jovem, atingindo artérias e veias da região. O laudo também destaca que “o animal não comeu o corpo da vítima”. O IML realizou ainda exame toxicológico complementar e uma análise de “identificação técnica”, cujos resultados serão divulgados nos próximos dias.

O corpo de Gerson foi liberado e sepultado na última segunda-feira (1º) no Cemitério do Cristo Redentor, em João Pessoa. O corpo da vítima foi enterrado somente pela mãe destituída, Maria da Penha Machado, e uma prima.

A prefeitura custeou todas as despesas do velório e do enterro por meio do serviço de auxílio-funeral destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade.