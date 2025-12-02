Jovem Pan > Notícias > Brasil > Jovem atacado por leoa morreu de choque hemorrágico após mordida no pescoço, afirma IML

Jovem atacado por leoa morreu de choque hemorrágico após mordida no pescoço, afirma IML

Segundo o Instituto Médico Legal, a morte de Gerson de Melo Machado, de 19 anos, ocorreu em decorrência do perfuramento de artérias e veias provocado pela mordida do animal 

  • Por Jovem Pan
  • 02/12/2025 10h15 - Atualizado em 02/12/2025 10h25
  • BlueSky
Reprodução/@paulogermano.com.br/Instagram Gerson foi atendido pela conselheira Verônica desde os 10 anos Foto: Reprodução/@paulogermano.com.br/Instagram O corpo da vítima foi enterrado somente pela mãe destituída, Maria da Penha Machado, e uma prima

A morte de Gerson de Melo Machado, de 19 anos, que invadiu a jaula de uma leoa em um zoológico de João Pessoa no último domingo (30), ocorreu por choque hemorrágico após o perfuramento de vasos cervicais, aponta o laudo inicial do Instituto Médico Legal (IML).

Segundo o documento, a leoa mordeu o pescoço do jovem, atingindo artérias e veias da região. O laudo também destaca que “o animal não comeu o corpo da vítima”. O IML realizou ainda exame toxicológico complementar e uma análise de “identificação técnica”, cujos resultados serão divulgados nos próximos dias.

O corpo de Gerson foi liberado e sepultado na última segunda-feira (1º) no Cemitério do Cristo Redentor, em João Pessoa. O corpo da vítima foi enterrado somente pela mãe destituída, Maria da Penha Machado, e uma prima.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A prefeitura custeou todas as despesas do velório e do enterro por meio do serviço de auxílio-funeral destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Leia também

O que se sabe sobre o homem morto por uma leoa na Paraíba
Leoa que atacou invasor na PB não será sacrificada
Abandono familiar e diagnóstico de esquizofrenia: quem era o jovem morto ao invadir jaula de leoa
  • BlueSky
  • Tags:

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >