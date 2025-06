Latam e Azul estão entre as 100 melhores companhias aéreas do mundo

Ranking considera uma série de critérios, que incluem a qualidade das refeições servidas a bordo, o atendimento prestado pela tripulação e o conforto dos assentos

Marcelo Camargo/Agência Brasil



Duas das principais companhias aéreas brasileiras, Latam e Azul, foram reconhecidas entre as 100 melhores do mundo no Skytrax World Airline Awards 2025. A Latam se destacou ao ocupar a 43ª posição global, consolidando-se como a melhor opção na América do Sul. Por outro lado, a Azul enfrentou uma queda significativa, caindo para a 71ª colocação. O prêmio é concedido com base em uma série de critérios que incluem a qualidade das refeições servidas a bordo, o atendimento prestado pela tripulação e o conforto dos assentos. A Latam conseguiu avançar duas posições em relação ao ano anterior, enquanto a Azul sofreu uma queda de 19 lugares no ranking.

A avaliação é fundamentada em milhões de opiniões de passageiros provenientes de mais de 100 países. No top 10 das melhores companhias aéreas do mundo, além das já mencionadas, estão presentes Emirates, ANA All Nippon Airways, Turkish Airlines, Korean Air, Air France, Japan Airlines e Hainan Airlines. No segmento de companhias aéreas de baixo custo, a AirAsia foi eleita a melhor do mundo pelo 16º ano consecutivo. A JetSMART, uma companhia chilena, também foi reconhecida como a melhor opção de baixo custo na América do Sul. Além disso, a Singapore Airlines recebeu o prêmio de Melhor Tripulação de Cabine do Mundo, destacando-se pelo atendimento ao cliente. A lista das companhias aéreas mais limpas é liderada pela EVA Air, seguida por ANA All Nippon Airways e Cathay Pacific.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos