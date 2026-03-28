Laudo aponta grande quantidade de bactérias em alimentos de pizzaria após surto na PB

Jonas Kakaroto/Unsplash Não foi encontrada presença de Salmonella nos alimentos



Uma análise laboratorial realizada pela Secretaria de Saúde da Paraíba indicou a presença de contaminação microbiológica relevante em alimentos da pizzaria La Favoritta, em Pombal, Sertão da Paraíba, segundo informou por meio de nota.

O restaurante é suspeito de intoxicar diversas pessoas e ganhou fama nacional após mais de 100 pessoas que relataram consumir alimentos no local serem hospitalizadas, além de uma mulher, identificada como Rayssa Maritein, de 44 anos, morrer após apresentar sintomas relacionados à intoxicação alimentar.

Segundo o relatório do Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba (Lacen-PB) divulgado neste sábado (28), foram encontradas grandes quantidades de Staphylococcus aureus e Escherichia coli em seis das sete amostras analisadas. Ambas podem aparecer e proliferar quando alimentos são mal armazenados ou manipulados, com falhas de higiene.

Embora vivam naturalmente no corpo de humanos e animais, as bactérias Staphylococcus aureus (comum na pele e vias nasais) e Escherichia coli (habitante do intestino) tornam-se perigosas quando contaminam nossa alimentação. Toxinas liberadas por essas bactérias podem causar náuseas, vômitos agudos e cólicas e, em casos mais graves, a Escherichia coli pode levar à falência renal.

Entretanto, não foi encontrada presença de Salmonella nos alimentos, nem nos exames realizados com o sangue dos pacientes. Sobre a morte de Raysse Marietein, o secretário de Saúde, Ari Reis, afirmou que ainda não é possível relacionar o óbito às bactérias, em entrevista à TV Cabo Branco.

“A única afirmação que podemos fazer nesse momento é que há evidências científicas de que há uma má manipulação dos alimentos na pizzaria”, disse o secretário. Também afirmou que está esperando outros testes de sangue, que serão feitos fora do estado, para detectar toxinas dessas bactérias nas amostras das vítimas, já que o Lancen não realiza esse tipo de procedimento.

Relembre o caso

Mais de 100 pessoas foram hospitalizadas e uma mulher morreu após possíveis quadros de intoxicação alimentar na cidade de Pombal no Sertão da Paraíba.

O Hospital Regional de Pombal registrou 74 atendimentos, entre eles o de Rayssa, que acabou morrendo, no último dia 17.

No domingo (15) o Hospital Regional de Pombal contabilizou a entrada de 36 atendimentos com sintomas similares, sendo 33 casos de Gastroenterocolite Aguda (GECA) e 3 pacientes com episódios de vômito.

Já na segunda-feira foram registrados mais 38 atendimentos, sendo 23 casos de GECA, 8 pacientes com vômito, 6 com dor abdominal e 1 caso de suspeita de intoxicação alimentar.

A pizzaria La Favoritta, onde os pacientes teriam comido, foi interditada pela Vigilância Sanitária de Pombal. Segundo nota enviada, foram encontradas inconformidades sanitárias no ambiente. No hospital regional, os pacientes relataram em comum o consumo de pizza no mesmo estabelecimento da cidade, ainda no domingo.