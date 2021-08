Laudo constata que marido de Joice não tem lesões nas mãos, diz defesa

Exame foi feito para descartar a hipótese de que Daniel poderia ter agredido a deputada, que acordou envolta em sangue e cheia de hematomas

Reprodução/TV Globo Joice e o marido concederam há uma semana uma entrevista coletiva no apartamento funcional onde mora o casal



Um laudo da Polícia Civil do Distrito Federal constatou que o marido da deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), o neurocirurgião Daniel França, não tem lesões nas mãos ou em outras regiões do corpo. O exame foi feito para descartar a hipótese de que Daniel poderia ter agredido Joice, que acordou envolta em sangue e cheia de hematomas. Segundo o advogado da parlamentar, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, o laudo é “óbvio”. “O Daniel não tem nenhuma preocupação com isso e se ofereceu para fazer o exame. E foi bom, porque a Polícia Legislativa pediu e o IML fez o exame que comprova de forma técnica que não há nenhuma lesão nas mãos dele e nem poderia haver”, disse. “Vou ser sincero, nem me manifestei porque esse era o resultado absolutamente óbvio. Há grupos que sabemos da onde vem, grupos de fake news, que estão fazendo ilações indevidas”, acrescentou.

Joice e o marido concederam há uma semana uma entrevista coletiva no apartamento funcional onde mora o casal, em Brasília, para negar a acusação de que foi ele quem agrediu a parlamentar na noite do último dia 17. Depois de acordar machucada, ela ligou para França, que prestou os primeiros socorros. Chamaram a atenção os fatos de os dois dormirem em quartos separados — porque, segundo a deputada, ele “ronca como um animal” —, de ela não lembrar de nada e de o neurocirurgião não ter percebido nada estranho durante a noite. “Eu nunca agredi ninguém, nunca dei um tapa em ninguém, nem um murro em ninguém. Não tenho nenhum motivo para fazer isso, eu jamais faria isso”, declarou França.