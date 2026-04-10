Lei em SC permite que pais proíbam filhos de ter aulas sobre identidade de gênero

A multa pode chegar a até R$ 10 mil para as instituições que descumprirem a determinação

Foto: Divulgação/Educa SC Escola estadual em Santa Catarina



O governo de Santa Catarina (SC) sancionou uma lei que permite que pais e responsáveis proíbam a participação dos filhos em atividades pedagógicas e aulas com temas sobre:

Identidade de gênero;

Orientação sexual;

Di versidade sexual;

Igualdade de gênero .

Jorginho Mello (PL), governador do Estado, foi quem assinou a lei com o texto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) da última segunda-feira (6).

A determinação é válida para instituições de ensino públicas e privadas e estabelece penalidades no caso do não cumprimento da lei pelas instituições. A multa vai variar entre R$ 1 mil e R$ 10 mil, cassação da autorização de funcionamento ou suspensão temporária da instituição por até 90 dias.

O que a lei estabelece: