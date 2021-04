Líder da facção criminosa Comando Vermelho é preso no Rio

Roger Pereira Moizinho, conhecido como ‘Macarrão’, seria responsável por mais de 30 homicídios que ocorreram nos últimos 26 meses em Minas Gerais

Agência Brasil O criminoso foi preso no Morro da Providência, no centro do Rio de Janeiro



Preso, neste sábado, 10, no Morro da Providência, na região central do Rio de Janeiro, o homem apontado como chefe da facção criminosa Comando Vermelho, Roger Pereira Moizinho, conhecido como “Macarrão”. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, o criminoso era procurado por todo território nacional e seria responsável por mais de 30 homicídios que ocorreram nos últimos 26 meses em Minas Gerais. A operação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPRJ, em parceria com promotores do Gaeco de Minas Gerais e com agentes do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Além da prisão de Roger, os policias também cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão contra Washington Willian Venâncio da Silva, vulgo “Xarope”, que já se encontrava preso no Presídio Elizabeth Sá Rego, no Complexo Penitenciário de Gericinó (Bangu V).