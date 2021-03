Lockdown em SP: pelo menos 21 foram presos em fiscalizações; festa clandestina foi interrompida na capital

Fase vermelha, mais restritiva do Plano SP contra a Covid-19, foi iniciada na madrugada do sábado, 7; Estado tem mais de 2 milhões de infectados pela Covid-19

Governo de SP/Diuvulgação/06.03.2021 Festa clandestina foi interrompida na Penha



Um balanço divulgado na tarde desse sábado, 6, pelo governo do Estado de São Paulo mostra que pelo menos 26 mil pessoas foram abordadas e 1,3 mil aglomerações foram dispersadas na primeira madrugada de fase vermelha em toda a unidade federativa. Na capital, pelo menos 43 estabelecimentos foram autuados pela Vigilância Sanitária por descumprir normas de circulação. Sete deles estavam funcionando fora do horário permitido. No bairro da Penha, na Zona Leste da capital, uma festa clandestina com mais de 200 pessoas foi encerrada pouco após começar com ação da polícia militar. Um vídeo divulgado pela própria corporação mostra dezenas de pessoas, boa parte delas sem máscara rendidas. Na ocasião, foram apreendidos comprimidos de ecstasy, cocaína, lança-perfume e bebidas falsificadas. Até o momento, o estado de São Paulo tem 2,1 milhões de casos confirmados da doença e 61,4 mil mortes pela Covid-19. A taxa de ocupação de leitos continua a subir, atingindo 80,9% na Grande São Paulo e 79,5% no Estado. Nesse momento, há 18.785 mil pessoas internadas; 10.493 delas em enfermaria e 8.292 em UTIs.