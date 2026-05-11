Madrasta é presa suspeita de matar enteada de 12 anos no Rio de Janeiro

A investigação apontou que a mulher esteve com a criança no período em que o crime teria ocorrido mas que no depoimento ela ‘apresentou uma versão incompatível tentativa de criar um álibi’

Reprodução/Instagram Adolescente de 12 anos que foi morta, Myrella Venceslau Freire



Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam temporariamente, no sábado (9), Bianca Martins da Silva Oliveira, a madrasta suspeita de matar Myrella Venceslau Freire, de 12 anos, encontrada morta no Morro do Pau Branco, em São João do Meriti, no Rio de Janeiro.

Segundo os agentes da polícia, a investigação apontava para a “hipótese de invasão da residência por um homem que teria abusado sexualmente da menina. No entanto, após a conclusão do laudo de necropsia, foi constatada a ausência de sinais de violência sexual”.

A partir das novas informações adquiridas após os depoimentos, a polícia identificou contradições nas oitivias da madrasta da vítima. De acordo com a investigação, a mulher esteve com a criança no período em que o crime teria ocorrido e “apresentou uma versão incompatível com os elementos apurados até o momento, na tentativa de criar um álibi”, informaram.

Entenda o caso

A Polícia Civil do Rio de Janeiro segue investigando a morte de uma adolescente de 12 anos encontrada ferida nos fundos da casa onde morava, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na quinta-feira (8).

Segundo relatos reunidos pelos investigadores, a mãe da vítima estava trabalhando no momento da ocorrência. A companheira dela teria saído para uma entrevista de emprego, deixando Myrella e o irmão, de 4 anos, sozinhos na residência, localizada na região do Morro Pau Branco. Porém essa versão foi descartada após a coleta dos depoimentos.

Ao retornar ao imóvel, a mãe encontrou apenas o menino e percebeu a ausência da adolescente. Familiares iniciaram buscas pela jovem e a localizaram ferida na parte de trás da residência Ela foi socorrida pelos parentes e levada ao hospital em um carro particular.

Ainda conforme o registro da ocorrência, o irmão da vítima teria relatado aos familiares que “um tio entrou na casa” e o fez dormir.

Em nota, a Prefeitura de São João de Meriti informou que a adolescente deu entrada na unidade hospitalar às 17h20. “A vítima apresentava múltiplos traumas e já chegou à unidade em óbito“, informou a administração municipal.

A Polícia Militar afirmou que não houve flagrante envolvendo agentes da corporação e disse que a adolescente foi socorrida por populares.

*com informações do Estadão Conteúdo