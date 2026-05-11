Explosão em SP: Comgás e Sabesp oferecem auxílio de R$ 2 mil, hotel e indenização às vítimas
Uma pessoa morreu e pelo menos três ficaram feridas; pelo menos 160 pessoas ficaram desalojadas
Moradores atingidos pela explosão de gás que destruiu casas na região do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, vão receber auxílio emergencial de R$ 2 mil, hospedagem em hotéis e terão os prejuízos materiais calculados pelas empresas responsáveis pela obra. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (11) por representantes da Sabesp e da Comgás durante atendimento às famílias afetadas.
Pelo menos 160 pessoas ficaram desalojadas após a explosão atingir imóveis da comunidade. Um prédio da região também sofreu danos estruturais e o fornecimento de energia elétrica precisou ser interrompido por questões de segurança.
O que aconteceu?
A principal suspeita é de que uma intervenção realizada durante uma obra envolvendo a Sabesp e a Comgás tenha provocado o vazamento seguido da explosão. Um homem morreu soterrado e outras três pessoas ficaram feridas. Equipes de resgate utilizaram cães farejadores para verificar a possibilidade de desaparecidos entre os escombros.
Moradores relataram momentos de desespero após o acidente. Karoline Magalhães, que teve a casa destruída, lamentou a morte de um dos vizinhos atingidos pela explosão. “Ele trabalhava de noite e descansava de tarde”, disse a moradora.
O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves, afirmou que conversou com o governador e a prioridade determinada pelo governo estadual é garantir acolhimento às vítimas.
Nas redes sociais, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo (Republicanos), manifestou solidariedade às famílias atingidas e lamentou a morte do morador. O governador também informou que participou de reuniões com representantes das empresas envolvidas e integrantes do governo estadual para discutir as medidas emergenciais.
À reportagem, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou que conversou com Tarcísio de Freitas e reforçou que o foco da prefeitura é garantir suporte às famílias atingidas pela explosão.
Ver essa foto no InstagramUm post compartilhado por Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf)
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