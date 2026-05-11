Explosão em SP: Comgás e Sabesp oferecem auxílio de R$ 2 mil, hotel e indenização às vítimas

Uma pessoa morreu e pelo menos três ficaram feridas; pelo menos 160 pessoas ficaram desalojadas

Obtida pela Jovem Pan Uma explosão nesta segunda-feira (11) atingiu ao menos dez casas em uma comunidade no Jaguaré, Zona Oeste de São Paulo.



Moradores atingidos pela explosão de gás que destruiu casas na região do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, vão receber auxílio emergencial de R$ 2 mil, hospedagem em hotéis e terão os prejuízos materiais calculados pelas empresas responsáveis pela obra. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (11) por representantes da Sabesp e da Comgás durante atendimento às famílias afetadas.

Pelo menos 160 pessoas ficaram desalojadas após a explosão atingir imóveis da comunidade. Um prédio da região também sofreu danos estruturais e o fornecimento de energia elétrica precisou ser interrompido por questões de segurança.

O que aconteceu?

A principal suspeita é de que uma intervenção realizada durante uma obra envolvendo a Sabesp e a Comgás tenha provocado o vazamento seguido da explosão. Um homem morreu soterrado e outras três pessoas ficaram feridas. Equipes de resgate utilizaram cães farejadores para verificar a possibilidade de desaparecidos entre os escombros.

Moradores relataram momentos de desespero após o acidente. Karoline Magalhães, que teve a casa destruída, lamentou a morte de um dos vizinhos atingidos pela explosão. “Ele trabalhava de noite e descansava de tarde”, disse a moradora.

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves, afirmou que conversou com o governador e a prioridade determinada pelo governo estadual é garantir acolhimento às vítimas.

Nas redes sociais, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo (Republicanos), manifestou solidariedade às famílias atingidas e lamentou a morte do morador. O governador também informou que participou de reuniões com representantes das empresas envolvidas e integrantes do governo estadual para discutir as medidas emergenciais.

À reportagem, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou que conversou com Tarcísio de Freitas e reforçou que o foco da prefeitura é garantir suporte às famílias atingidas pela explosão.