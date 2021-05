Madrugada desta terça pode registrar novo recorde de baixa temperatura na cidade de São Paulo

Nesta segunda, a capital paulista registrou uma média mínima de 11,6°C; queda é consequência de uma frente fria que se organizou na altura do Sul do Brasil

ROGÉRIO GALASSE/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 24/05/2021 Na capital paulista, a estação automática do Climatempo em Interlagos registrou 10,8ºC às 6 horas



A cidade de São Paulo registrou nesta segunda-feira, 24, a madrugada mais fria do ano até agora, com uma média de temperatura mínima de 11,6°C, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O recorde anterior era de 11,7°C no amanhecer da última quinta-feira, 20. Na capital paulista, a estação automática do Climatempo em Interlagos registrou 10,8ºC às 6 horas da manhã. Nesse horário, algumas rajadas de vento chegavam a 20 km/h. De acordo com o instituto, essas rajadas ajudaram a aumentar a sensação de frio, que era de apenas 04ºC, mas a sensação deve aumentar nos próximos dias com o avanço do centro da massa de ar seco polar. O instituto aponta que a madrugada de terça-feira, 25, deve ser a mais fria do ano na cidade e em vários outros municípios do Estado de São Paulo, podendo proporcionar novas recordes. Uma frente fria que se organizou na altura do Sul do Brasil favoreceu uma mudança no padrão de circulação de ventos no estado de São Paulo. A previsão do CGE para a terça também é de muito frio, com uma média de temperatura mínima que deve oscilar em torno dos 9°C.